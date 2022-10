Sono decine le segnalazioni arrivate questa mattina per un presunto malfunzionamento di Whatsapp. Ma cosa sta succedendo all’app di messaggistica più famosa al mondo?

L’applicazione sembra funzionare a intervallo e su Twitter il trend #Whatsappdown corre veloce. Scopriamo cosa sta accadendo e quando sarà ripristinata l’applicazione.

Whatsapp down: è da questa mattina che numerosi utenti segnalano il funzionamento a intermittenza dell’applicazione di messaggistica. Ma cosa sta succedendo? In molti sui social segnalano nella mattinata di martedì 25 ottobre 2022 un malfunzionamento dell’app.

In diverse zone d’Italia e non solo, il problema sembra essere infatti molto più esteso, gli utenti evidenziano come l’app funzioni a intermittenza, anche nella versione desktop: i messaggi inviati si bloccano. Su twitter l’hashtag #whatsappdown corre veloce e in centinaia hanno già evidenziato problemi di ricezione e invio di messaggi istantanei.

Al momento nessuna risposta ufficiale è giunta da Whatsapp, ma le segnalazioni sono numerose e continuano a pervenire.

WhatsApp have reportedly suffered partial disruption. While there is no official response or acknowledgement from WhatsApp, there are reports that users are not being able to send or receive messages on the messaging platform.#whatsapp #whatsappdown https://t.co/zrNVeZ0HVN

— Jaymin Shah (@JayminSOfficial) October 25, 2022