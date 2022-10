INPS, raddoppia il bonus ad ottobre: come avere più soldi sull’assegno unico

Con l’assegno unico si potranno avere molti più soldi: l’INPS raddoppia il bonus di ottobre ed ecco come ottenere questa agevolazione.

In un periodo storico di forte crisi, le famiglie italiane chiedono aiuto con bonus e suddidi che possono arrivare direttamente dallo Stato. Il nuovo Governo Meloni si è già messo all’opera al fine di poter rispondere a tutte le domande che i cittadini si pongono, soprattutto in tema di caro bollette e caro vita. In particolare, in questi giorni si sta discutendo dell’assegno unico e del bonus doppio del mese di ottobre: chi può ricevere questa agevolazione e come?

Cosa è l’assegno unico?

In Italia ci sono moltissime agevolazioni per le famiglie, soprattutto se queste hanno dei figli piccoli da mantenere. L’assegno unico è un aiuto messo a disposizione del Governo e consegnato ai genitori italiani.

Bisogna considerare che questo aiuto economico sia stato studiato anche per agevolare le nuove nascite, aiutando i genitori con le tantissime spese da sostenere e per rientrare al lavoro senza stress. La cifra non è fissa e dipende dal reddito ISEE: facciamo chiarezza?

Le famiglie con reddito sino a 7.000 euro potranno ricevere 167,50 euro al mese con massimo due figli a carico

La cifra aumenta a 217,80 se si hanno 3 figli a carico

Le famiglie con reddito sino a 50.000 euro avranno un assegno di 30 euro con due figli e 40 euro per tre figli.

L’ISEE basso da il diritto di un importo alto e viceversa, ovviamente ci sono anche delle agevolazioni e maggiorazioni per chi ha dei figli diversamente abili. In questo ultimo caso si riceverà una somma maggiorata del 30-50% in proporzione al grado di disabilità del bambino.

Come si richiede l’assegno unico

L’assegno unico viene richiesto dai genitori con figli cittadini italiani, extracomunitari con permesso di soggiorno e i facenti parte dell’Unione Europea. La richiesta deve essere presentata agli uffici INPS o al Caf di fiducia secondo le disposizioni presenti sul sito ufficiale dell’Ente.

Si può far domanda entro il 30 giugno di ogni anno, mentre chi la farà entro il 30 settembre potrà ricevere tutti gli arretrati mancanti di luglio e agosto.

Bonus doppio ottobre 2022 per l’assegno unico: cosa vuol dire?

Dal 20 ottobre 2022 sono stati messi in pagamento gli assegni unici per il mese in corso, con l’accredito degli arretrati di agosto e settembre in maniera automatica e senza fare domanda.

Questo vuol dire che l’importo originario verrà raddoppiato o triplicato a seconda degli arretrati mancanti, per famiglia. Una seconda trance che verrà accreditata il giorno 25 ottobre: in ogni caso verificare sempre gli importi ricevuti dall’INPS o chiedere delucidazioni in merito.

Ricapitolando, tutte le famiglie che non hanno ancora ricevuto gli importi di agosto e settembre li riceveranno nel mese di ottobre. Per questo motivo l’assegno sarà con importo doppio o triplo a seconda di quanto spetta per famiglia.