WhatsApp Community, arriva un’importante novità: ecco quale

Arriva un ulteriore novità per WhatsApp community, sia per gli utenti Android che per quelli iOS. Ecco in cosa consiste.

Per WhatsApp Community è in arrivo un ulteriore novità, che riguarderà gli utenti dei dispositivi Android e per gli utenti iOS. Secondo quanto riferisce WaBetaInfo, infatti, arriverà un ulteriore funzionalità che potrebbe essere interessante sotto vari punti di vista. Scopriamo di cosa si tratta.

WhatsApp Community, in arrivo una nuova funzione

Su Google play beta è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per WhatsApp community.

Per gli utenti Android, si tratta dell’aggiornamento che porta i dispositivi degli utenti alla versione 2.23.17.22 e che riguarda i gruppi di grandi dimensioni che possono contenere fino a 1000 1024 utenti, avvalendosi di gruppi esterni.

Tale aggiornamento, dunque, si focalizza sulla funzionalità dei sondaggi che, come ricorderete, sono stati introdotti nei gruppi tradizionali a partire dal mese di novembre 2022 e che, ora, arrivano anche nelle comunità di WhatsApp.

In sostanza, il funzionamento di questi gruppi è uguale a quello che abbiamo già visto nei mesi scorsi: in pratica, c’è un amministratore che può introdurre un sondaggio, semplicemente toccando l’icona dell’allegato e selezionando l’opzione specifica, ossia “Sondaggi“.

Fatto ciò, l’amministratore deve digitare la domanda nella casella specifica e elencare le eventuali risposte, che possono avere anche più voti, attivando l’opzione “Consenti risposte multiple“.

Interazioni di massa e privacy

Anche se si può trattare di una opzione alquanto semplice, può essere molto importante in quanto, in questo modo, si possono spingere gli utenti che fanno parte dei gruppi a intraprendere interazioni di massa, nonché ai processi decisionali relativi a specifici argomenti.

Il voto dei sondaggi, inoltre, potrà essere espresso anche in maniera totalmente segreta, al fine di proteggere l’identità degli utenti ma, soprattutto, il numero di telefono presente all’interno dei gruppi stessi.

Al momento, tale funzionalità è disponibile solo in modalità beta: tale opzione, infatti, potrà essere utilizzata fra qualche settimana o fra qualche mese, in base alle decisioni dell’azienda.

L’importanza dei sondaggi su WhatsApp

I sondaggi – nello specifico – sono uno strumento molto importante e anche utile su WhatsApp.

Mediante questa opzione, infatti, gli amministratori possono ottenere l’opinione delle persone che compongono il gruppo stesso in maniera semplice e veloce.

Inoltre, tale strumento, permette anche di incrementare il coinvolgimento dei membri del gruppo.

Si chiede loro, d’altronde, di esprimere la propria opinione e di stimolarli sul piano della partecipazione.

Il sondaggio, inoltre, è utile anche per prendere decisioni importanti, in merito ad un argomento specifico o ad un evento che si deve organizzare, ma anche per evitare che si inneschino discussioni troppo prolisse e lunghe, ergo difficili da gestire.

I sondaggi, poi, permettono anche di ottenere valutazioni e feedback importanti riguardo a temi specifici o contenuti che sono proposti all’interno del gruppo.

Come vi anticipavo poc’anzi, inoltre, i sondaggi possono anche garantire un elevato livello di anonimato.

Le risposte fornite, infatti, soprattutto quelle più sensibili e personali, possono essere totalmente coperte da privacy .

Ciò è possibile al fine di evitare conseguenze negative o, in alcuni casi, giudizi inappropriati o non richiesti.