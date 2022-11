Whatsapp, come leggere i messaggi che vengono eliminati: il trucco sconosciuto

By

Su Whatsapp si possono cancellare i messaggi inviati prima che li legga il destinatario ma esiste un trucchetto per leggerli ugualmente.

Whatsapp è l’applicazione per messaggiare gratis più utilizzata nel mondo e fa parte della nostra vita quotidiana.

L’app più famosa al mondo? Whatsapp

Un’applicazione che ha rivoluzionato il modo di comunicare è sicuramente Whatsapp. L’app più famosa al mondo per mandare e ricevere messaggi gratuitamente, ma non solo, è diventata parte integrante della nostra vita quotidiana. Tant’è che quando va down, ci rende assolutamente impotenti e costretti a migrare verso altre app.

Oggi, sin dal 2014, l’applicazione fa parte del gruppo Meta, quello ideato da Mark Zuckerberg, proprietario di Facebook ma fu inventata nel 2009 da Jan Koum e da Brian Acton. I due erano ex impiegati di Yahoo. Il nome della app deriva dalla frase inglese What’s up che significa come stai e App applicazione. Sin dal 10 maggio del 2016 è presente anche una versione desktop che permette di utilizzare l’applicazione di messaggistica anche sul computer. Dal gennaio del 2022 si può usare contemporaneamente su 4 dispositivi.

Anche se è tanto usata nel mondo e, periodicamente, rilascia delle migliorie e degli aggiornamenti, esistono dei trucchi di cui non tutti sono a conoscenza. Ad esempio, c’è la possibilità di inviare i messaggi e cancellarli prima che il destinatario li abbia visualizzati. Esiste, però, un trucchetto per poterli leggere ugualmente.

Il trucco per leggere i messaggi eliminati

Le migliorie e gli aggiornamenti apportati negli ultimi tempi all’app riguardano soprattutto sicurezza e privacy degli utenti.

I messaggi possono essere inviati in una chat quando si intrattiene una conversazione. Tutto ciò che si legge nella conversazione è caratterizzato da messaggi inviati, Gli altri, sono Messaggi cancellati e appare la scritta relativa. Per recuperare tali messaggi esiste un trucco.

Al momento, non esistono estensioni o aggiornamenti che consentono di leggere i messaggi cancellati. Probabilmente, ciò non sarà possibile per molti anni. Tuttavia, esistono delle app che ci consentono di farlo, nei limiti del possibile e del rispetto della privacy.

Negli store digitali troverai WhatsRemoved e NotificationHistor. Queste app funzionano con facilità: salvano ogni notifica che siano messaggi, foto o documenti ma anche video, che giungono sul Whatsapp del nostro telefono. In questo modo, leggere un messaggio che l’utente ha cancellato sarà facile. Se si apre l’app scaricata, basterà cercare nella chat.

Sul web, però, si legge che la vita di queste app parallele a whatsapp potrebbe essere breve poiché Meta sta tentando di farle chiudere. Intanto, a causa di alcune falle nella privacy e dei frequenti down, whatsapp deve stare particolarmente attenta alla concorrenza. La prima app di messaggistica che fa paura è sicuramente Telegram che sta conquistando utenti a dismisura a discapito proprio dell’app di Meta.