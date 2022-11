Ragazza sparisce nel nulla sul traghetto Genova – Palermo

By

Sono ore di preoccupazione queste per la famiglia di una ragazza sparita durante la navigazione a bordo del traghetto Genova – Palermo.

A dare l’allarme questa mattina è stato il fratello della giovane, con lei sul traghetto per andare a Palermo che non ha fatto nessuna tappa durante il tragitto.

Ragazza scomparsa sul traghetto Genova – Palermo

Resta per ora un mistero la scomparsa di una giovane ragazza che questa mattina si è imbarcata con il fratello sul traghetto che da Genova li avrebbe portati a Palermo.

La nave non ha fatto alcuna sosta quindi è escluso che la ragazza sia scesa in altri porti ma allora dove è finita? Questo è quello che si chiede la sua famiglia ma anche gli inquirenti che indagano al caso.

L’allarme è stato lanciato dal fratello, insieme al quale si è imbarcata questa mattina. Durante il percorso, ha fatto perdere le tracce di sé e il fratello afferma di averla cercata ovunque ma dopo ore ha cominciato davvero a preoccuparsi e così ha avvisato le autorità.

Ci troviamo a bordo del tragetto Suprema della Gnv e il giovane, preso dal panico, si è rivolto all’equipaggio spiegando cosa era avvenuto. Quindi sono iniziate le ricerche all’interno della nave che è attraccata nel porto di Palermo nella serata di oggi.

I fatti

Secondo le informazioni emerse finora, il ragazzo si sarebbe accorto della mancanza della sorella intorno alle ore 10, così ha iniziato a cercarla ma senza successo.

Quindi ha chiesto aiuto agli addetti a bordo, fra cui il comandante della nave che ha ordinato le ricerche. Dato l’esito negativo, la vicenda è stata riportata anche alle autorità di terra a Palermo.

Nel porto della città sono state organizzate diverse squadre della capitaneria di porto, personale medico e agenti con cani molecolari.

La sparizione resta per ora avvolta nel mistero e nonostante le ricerche siano ancora in corso poiché la nave è abbastanza grande, non sono stati resi noti altri dettagli e la ragazza sembra essersi dissolta nel nulla.

Il traghetto di linea non effettuava alcuna fermata, quindi è impossibile che sia scesa in altri porti.

Per capirne di più gli agenti hanno interrogato le persone a bordo del traghetto, quindi l’equipaggio e i passeggeri, per ricostruire gli ultimi momenti in cui è stata avvistata la ragazza e capire quindi cosa possa essere accaduto.

Sotto shock l’intera famiglia della giovane ligure, in primis il fratello che insieme a lei si è imbarcato questa mattina.

Le indagini sono all’inizio, cos come le ricerche e la nave verrà setacciata a fondo per fare luce su questa inspiegabile scomparsa.