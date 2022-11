WhatsApp, attenzione a questa falsa versione: ruba dati, soldi e foto

By

WhatsApp: attenzione a non utilizzare questa versione parallela. Si rischia il furto di dati, foto e soldi. Non ti conviene!

Continuano le truffe a danno dell’app di messaggistica istantanea WhatsApp: molti utenti utilizzano una versione alternativa e falsa della famosa App, ma è una truffa. Per lavoro, per motivi familiari e personali, per ragioni didattiche, l’app più famosa al mondo WhatsApp può essere utilizzata per motivi diversi e quotidianamente.

Di proprietà del gruppo Meta, questa utilissima e multitasking applicazione consente di inviare messaggi, foto, video, documenti e registrazioni vocali ad altri utenti. Inoltre, WhatsApp permette di condividere storie e la propria posizione con altri.

Indipendentemente dal sistema operativo utilizzato dagli utenti, WhatsApp funziona sia con Android che con iOS. Inoltre, è possibile utilizzare anche la versione Web del servizio su Windows e MacOS.

L’app di messaggistica più famosa e più utilizzata al mondo è gratuita al 100% e consente di inviare foto, messaggi e contenuti multimediali. Dall’anno 2016 l’utilizzo di questa app è gratuito, mentre in precedenza era previsto un canone di quasi 90 centesimi.

Tuttavia, c’è una versione parallela che molti utenti utilizzano e che ruba dati, foto e soldi. Bisogna prestare massima attenzione!

WhatsApp: come funziona?

I messaggi vengono spediti dall’app che l’utente ha installato sul proprio device al server del servizio. Il server invia un segnale di conferma (spunta di colore verde) e procede a recapitare la chat al destinatario.

Una volta giunto a destinazione il messaggio, il server inoltra una seconda conferma e non appena il destinatario legge il messaggio appaiono le spunte di colore azzurro.

L’App WhatsApp è sicura?

Una volta compreso il funzionamento dell’applicazione è necessario domandarsi se sia sicura. Ebbene sì, la famosa app tutela la privacy di tutti gli utenti, che possono utilizzare un sistema crittografato a doppia chiave, una pubblica ed una privata.

Grazie alla cifratura end-to-end è possibile che i mittenti ed i destinatari leggano il contenuto dei messaggi recapitati. L’applicazione conserva tutti dati relativi alle conversazioni, tra cui i nomi degli utenti che inviano i messaggi e gli orari.

Pertanto, l’applicazione è meglio non utilizzarla per scambiarsi segreti di grandissimo valore, ma solo per comunicazioni e scambio di messaggi quotidiani tra familiari, amici e colleghi di lavoro.

Allarme WhatsApp: attenzione a queste versioni modificate

Gli utenti devono prestare massima attenzione all’installazione ed all’utilizzo delle versioni modificate di WhatsApp. Gli hacker e tutti coloro che hanno intenzioni truffaldine possono rubare i dati, le immagini e i soldi.

Una delle famose app “parallele” a quella ufficiale è WhatsApp Pink: non si tratta assolutamente di alcuna versione aggiornata e migliorata rispetto all’ufficiale app di Meta. Quindi, è bene non scaricarla e non utilizzarla sul proprio smartphone.

Queste versioni modificate e false rispetto all’app ufficiale WhatsApp costituiscono una vera e propria insidia, per questo è bene evitare di installarle sul proprio dispositivo. Gli hacker possono rubare dati, foto e soldi. Per tutelarsi è bene NON installare alcuna app che emuli WhatsApp.