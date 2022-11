Puzza di fogna e tubature dal bidet, risolvi con questo: ne basta poco così

Esce una incredibile puzza di fogna dalle tubature del bidet? Se usi questo l’odore svanisce e ne basta pochissimo.

Quante volte dal bidet esce un odore impossibile da sopportare? Arriva direttamente dalle fognature e dalle tubature, che potrebbero essere ostruite di un qualcosa che crea questo cattivo odore. Ovviamente, le cause possono essere tantissime ma quello che interessa capire è come eliminare completamente questa puzza di fogna. Senza dover spendere tantissimi soldi per comprare detergenti o prodotti chimici, basta poco poco di questo ingrediente e tutto si risolve in pochi minuti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta?

Puzza di fogna dal bidet, quali sono le cause?

Il bagno è una delle stanze più gettonate che sono soggette ai cattivi odori, spesso e volentieri emergono direttamente dalle fognature e l’odore diventa insopportabile. Questo è causato in primis perché ambiente dedicato ai bisogni fisiologici oltre che alla doccia, ma anche perché dalle tubature possono risalire degli odori non proprio gradevoli.

Il termine puzza è sicuramente quello corretto, perché uguale a quello che si sente quando si passa davanti ai tombini per la strada anche se il bagno e igienizzato e pulito. Per mantenere un bagno pulito e un buon profumo è fondamentale lavare bene tutti i sanitari, disincrostare e fare in modo che le tubature siano sempre libere da ogni tipo di detrito o ostruzione di varia natura.

Tra le cause più comuni che portano il bagno ad avere questo odore, sicuramente ci sono i capelli, detriti di dentifricio o detergenti sino al malfunzionamento del sifone. In questo ultimo caso è importante far intervenire uno dei professionisti del settore, così che possano intercettare il problema e risolverlo in pochi minuti.

Se è un odore frequente che sale proprio dal bidet, allora si può usare un rimedio naturale e vincente che lo elimina in pochissimo tempo.

Eliminare l’odore di fogna dal bidet: il rimedio vincente

Per un bidet profumato e igienizzato è bene pulirlo ogni volta che si usa, essendo anche uno dei sanitari maggiormente a contatto con pelle e batteri. Nel momento in cui sale dalle sue tubature una puzza di fogna impossibile da sopportare, c’è un rimedio che si può eliminare subito senza dover spendere tantissimi soldi.

Prendiamo un secchio di acqua tiepida e aggiungiamo alcune gocce di olio essenziale di tea tree oil. Ne basta pochissimo e questa azione combinata aiuta ad eliminare le parti incrostate invisibili e il cattivo odore. Questo è l’olio indicato perchè grazie alle sue proprietà elimina direttamente il cattivo odore, rilasciando una fragranza naturale e delicata in tutto il bagno.

Succede la stessa cosa con il WC? Allora basterà aggiungere lo stesso olio essenziale nell’acqua dello scopettino e pulire energicamente con il suo aiuto tutti i giorni prima di tirare l’acqua.

Nel caso la puzza fosse persistente, vi consigliamo di contattare un idraulico e scoprire le cause di questa continuità.