WhatsApp Web permetterà di inviare immagini nella loro qualità originale, anche da desktop e non solo da app mobile.

Addio WeTransfer: WhatsApp Web ci permetterà di inviare foto di alta qualità dal nostro PC, mediante l’applicazione dedicata ai singoli sistemi operativi. WhatsApp Web si aggiorna, dunque, con una delle sue funzioni più richieste, ossia l’invio di immagini nella qualità originale. In questo senso, le foto non perderanno la definizione e la qualità che hanno prima dell’invio, cosa che, invece, attualmente, accade puntualmente se si utilizzano le versioni sia desktop che mobile dell’app di messaggistica istantanea.

WhatsApp, immagini in qualità originale anche dalla versione desktop

Di recente, WhatsApp ha affrontato alcune delle principali carenze della sua app, al fine di introdurre funzioni che possano attirare sempre più utenza e far, così, concorrenza a uno dei suoi più grandi rivali: Telegram, un’altra app di messaggistica istantanea molto utilizzata dagli utenti di tutto il mondo.

In tal senso, dopo aver permesso agli utenti di utilizzare il proprio account WhatsApp su due cellulari contemporaneamente, l’applicazione – di proprietà di Meta – è ora al lavoro su una funzione web di WhatsApp che attendevamo da tempo.

Così, come confermato dal sito specializzato WABetaInfo, la versione di WhatsApp per PC ci consentirà, molto presto, di inviare foto di alta qualità direttamente dal tuo computer e non solo mediante l’app per dispositivi mobili.

Inviare foto senza perdere qualità e definizione

Nell’ultima beta dell’applicazione per sistema Android, il team di WABetaInfo ha scoperto che la piattaforma di messaggistica istantanea sta sviluppando una funzione che farà dimenticare servizi come WeTransfer: un’opzione permetterà, infatti, di inviare foto in qualità originale. Bene, ora sappiamo che questa funzione raggiungerà anche la versione desktop di WhatsApp.

Inoltre, l’app desktop permetterà all’utente di scegliere la qualità delle immagini che intende inviare ai propri contatti: la versione beta dell’applicazione per desktop, infatti, include un nuovo pulsante nel menu per l’invio delle immagini che consente di inviarle senza perdere in qualità. Quindi, quando si preme questo pulsante, si vedranno due opzioni:

Qualità standard: invia immagini compresse;

Qualità HD: invia foto in alta qualità.

Naturalmente, bisogna tenere presente che questa funzione è ancora in fase di sviluppo. Pertanto, tengono a precisare che solo dopo essere stata testata per bene, sarà estesa a tutti gli utenti che utilizzano la versione desktop dell’app di messaggistica in una versione futura aggiornata e completa di questa nuova e interessante opzione.