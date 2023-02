WhatsApp: attivata la modalità PiP per le videochiamate effettuate da iPhone. Un’ottima notizia per gli utilizzatori del melafonino.

È un grande giorno per gli utenti di WhatsApp su iPhone. Questo fine settimana, Meta ha iniziato a lanciare l’aggiornamento dell’app che permette di utilizzare la modalità Picture in Picture su iOS. D’altronde, non si sa ancora quando tale funzionalità sarà disponibile per gli utenti Android: da circa un anno è in fase di test.

WhatsApp, lanciata la funzione PiP per le videochiamate su iPhone

Ogni promessa è debito, si dice. E così Meta ha lanciato la funzione Pip (Picture in Picture) per WhatsApp su iOS.

Lo scorso dicembre, l’azienda di Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo della modalità picture-in-picture per le videochiamate su iOS per il 2023, senza fornire una data precisa. Alla fine, non è stato necessario attendere molto, visto che la distribuzione ufficiale è iniziata questo fine settimana.

Negli ultimi giorni, gli utenti hanno ricevuto a ondate la versione 23.3.77 di WhatsApp sui propri iPhone, che finalmente porta la modalità PiP al grande pubblico. In beta ormai da diversi mesi, tutti coloro che hanno effettuato l’aggiornamento possono ora svolgere i propri affari sul proprio smartphone mentre effettuano una videochiamata con una persona cara.

In cosa consiste la modalità picture-in-picture

Qualora non lo sapeste, la modalità PiP ci consente di ridurre le dimensioni del video e fissarlo in una parte dello schermo, senza che occupi tutto lo spazio.

In questo modo è possibile continuare ad utilizzare il proprio smartphone mentre si visualizza il video in questione, ad esempio il volto del proprio interlocutore durante una chiamata. Tenete presente che potreste dover attendere ancora qualche giorno prima di poter scaricare la versione 23.3.77 di WhatsApp.

Questo aggiornamento non introduce solo la modalità PiP su iPhone. Stanno arrivando anche altre funzionalità, come l’aggiunta di didascalie agli allegati e, persino, la creazione di un avatar.

Per gli utenti Android, infine, la questione è ancora poco chiara, almeno al momento. La funzionalità è in fase di test dal 2021, ma Meta non ha ancora fornito alcun aggiornamento sul suo lancio al pubblico mainstream.

Bisogna, dunque, pazientare ancora un po’ affinché nuove e interessanti funzionalità giungano anche sul sistema operativo mobile Android di Google.

WhatsApp, come possiamo notare, moltiplica i lanci di nuove funzionalità. La scorsa settimana, ha annunciato la possibilità di bloccare in alto i post in una conversazione in modo da non dover più cercare una pubblicazione specifica.

Inoltre, l’applicazione ha deciso di aggiornare completamente i suoi stati, spesso evitati dagli utenti, in modo che assomiglino più alle Storie. È possibile, infatti, condividere il proprio stato, reagire allo stato di qualcuno con un’emoji e registrare gli stati vocali.