Dove vedere in tv e diretta streaming la 24esima giornata di Serie A

Torna in campo la Serie A, con la sua 24esima giornata, la quinta del girone di ritorno. I tanti impegni extra campionato porteranno, anche settimana, a spalmare le partite su più giorni. E quindi si inizierà dai primi della classe, il Napoli di Luciano Spalletti, inarrestabile anche in Europa, oggi alle 18, che andranno a far visita all’Empoli. A chiudere i conti, poi, ci sarà il derby di Torino tra la Juventus e i granata di Ivan Juric, una bella sfida in salsa Conference League, in cui gli ospiti proveranno finalmente a sfatare il tabù della stracittadina.

Ad animare, però, la 24esima giornata ci sarà soprattutto la gara di San Siro tra il Milan e l’Atalanta, una sfida che ci dirà di che pasta sono fatti gli uni e gli altri. In salsa Champions League, ancora, l’Inter affronterà il Bologna, ovvero la squadra che l’anno scorso ha significato la rinuncia, in parte, ai sogni di un secondo scudetto di fila, mentre la Lazio se la vedrà contro la Sampdoria e la Roma contro la Cremonese, non un perfetto testacoda, ma comunque due partite semplice per le romane, o chissà.

La 24esima giornata si apre con il Napoli e si chiude con il derby di Torino, ma occhio a Milan-Atalanta

La 24esima giornata di Serie A si apre con il botto o semplicemente con la migliore. Sì, perché la prima a scendere in campo è quel Napoli che sta letteralmente spaccando il campionato e continua a volare in testa alla classifica surclassando tutte le altre.

Alle ore 18, i partenopei sfidano l’Empoli di Paolo Zanetti in una partita che pare dal pronostico scontato, ma che in realtà cela diverse insidie. Innanzitutto quelle relative l’identità: i padroni di casa sanno come giocare e il Napoli arriva dalle fatiche di Champions League. Però, si sa, vincere aiuta a vincere e gli azzurri, la capolista che se ne va, non vogliono tirare il freno proprio ora che stanno ballando. Di spettacolo tattico ne vedremo tanto, probabilmente anche di gol e forse di sorprese.

Il menù della sera prevede cucina pugliese in una partita aperta a ogni pronostico e che, quindi, potrebbe rivelarsi anche molto divertente. Il Lecce è in una situazione di classifica tranquilla, ma questo non vuol dire poter retrocedere dalle ambizioni di ogni weekend. Partita dopo partita, i ragazzi di Marco Baroni si stanno avvicinando al miracolo di una permanenza serena in Serie A svelando anche delle vere e proprio perle in rosa, di quelle che nessuno si sarebbe aspettato, da Gabriel Strefezza a Federico Baschirotto.

Dall’altra parte c’è un Sassuolo tremendamente discontinuo e incostante, anche dilaniato dagli infortuni durante tutta la stagione. Guardandosi alle spalle, i neroverdi possono solo sperare e continuare a macinare punti per non trovarsi invischiati nella zona più calda per non retrocedere. Dovrebbe farlo con il ritorno di Domenico Berardi dopo l’ennesimo problema fisico. Un colpo in Puglia sarebbe il modo ideale per dire: no, non ci siamo per la zona calda per andare in Serie B.

La domenica si apre, invece, con un’altra big reduce dalla Champions League e un’altra squadra incostante: l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno battuto il Porto, ma non con un vantaggio talmente rassicurante da poter vivere senza ansie il ritorno. Intanto, c’è il campionato e c’è un Bologna che comunque ha mostrato diverse qualità quest’anno. In più si tratta della stessa partita che ha fatto saltare il piano scudetto dello scorso anno in favore del Milan.

Quest’anno ci si gioca molto meno con l’Inter che ha tutta l’intenzione di blindare la qualificazione alla prossima Champions League, ma ha anche la necessità di recuperare la miglior condizione di interpreti fondamentali come Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Insomma, anche in questo caso ci sarà da divertirsi e non sono affatto escluse sorprese.

Si passa poi a un match che potremmo definire della rinascita. Sì, perché la Salernitana davanti al suo pubblico e dopo il ribaltone in panchina deve dare delle risposte concrete e convincenti. Gli uomini ci sono, gli acquisti ci sono stati, ma ancora non sembrano esserci le condizioni per tornare a volare, solo per stringere i denti.

Tocca, però, sfidare un Monza che, invece, è ben lanciato in classifica e che ha trovato la giusta quadratura per ottenere risultati e costruire un impianto tattico convincente. Raffaele Palladino è quello che nei piani dei campani dovrebbe essere Paulo Sousa, ma la sensazione è che domenica potrebbero soffrirsi entrambi, o forse solo uno dei due.

Alle ore 18.00, invece, è l’ora di una sfida tra bianconeri, di quelle che non comprendono la Juventus. Udinese e Spezia hanno qualcosa da non farsi perdonare rispetto agli ultimi risultati e con tanti problemi da risolvere per entrambe. Innanzitutto, quello degli uomini a disposizione, visto che tutte e due le squadre sono state dilaniate dagli infortuni in questa stagione e ora si trovano a dover fare i conti con una squadra dilaniata dalle assenze pesanti.

I padroni di casa hanno cercato di compensare l’assenza di Gerard Deulofeu con l’arrivo di Florian Thauvin, ma ancora il francese non è sembrato al top della forma, come è normale che sia. Lo Spezia, invece, ha finalmente recuperato un calciatore fondamentale come M’Bala Nzola e ora la squadra potrebbe tornare a girare: una boccata d’aria nella corsa alla salvezza, pronta a infiammarsi nelle prossime settimane.

A concludere la domenica calcistica ci sarà poi il supermatch tra il Milan e l’Atalanta, una sfida che potrebbe allontanare dalla zona Champions i bergamaschi di Gian Piero Gasperini, o che potrebbe rendere ancora più viva la lotta per entrarci, nell’Olimpo del calcio. L’appuntamento è alle 20:45 a San Siro e siamo certi che sarà uno spettacolo, perche nessuna delle due ha più voglia di perdere, specialmente i campioni d’Italia in carica di Stefano Pioli, che sono riusciti a rialzarsi da un periodo buio con tre vittorie di misura, anche contro il Tottenham di Antonio Conte.

Lunedì alle 18:30, poi, la Fiorentina, fresca di approdo agli ottavi di finale di Conference League, sarà ospite del Verona al Bentegodi. La squadra di Marco Zaffaroni ha l’obbligo di fare punti per migliorare una situazione di classifica che ha del tragico, ma anche gli uomini di Vincenzo Italiano non sono messi tanto meglio, però lottano ancora su più fronti e quell’Europa raggiunta l’anno scorso potrebbe arrivare in altri modi, se ci si crede abbastanza.

Più tardi, invece, Dejan Stankovic incontrerà il suo passato in una sfida, quella dell’Olimpico contro la Lazio, che sarà ricca di emozioni, e animata dal ricordo di un altro grande che ha vestito le maglie della Sampdoria e dei biancocelesti: Sinisa Mihajlovic. Gli uomini di Maurizio Sarri vengono da due vittorie e un pareggio, e non voglio più perdere il treno, anche al netto degli indisponibili. I blucerchiati, invece, devono strappare punti, altrimenti la condanna della retrocessione potrebbe arrivare già prima del previsto.

Ma non è finita, non ancora per lo meno, perché la Serie A ci terrà compagnia fino a martedì, e con ancora due partite. Alle 18:30, sarà il turno della Roma di José Mourinho, che potrà disporre ancora di Paulo Dybala, contro il fanalino di coda della Cremonese, la squadra di Davide Ballardini che in Coppa Italia ha regalato più di un dispaiare ai giallorossi, da allora però qualcosa è cambiato, e in campionato si fa sul serio, soprattutto perché la concorrenza, per quella coppa dalla grandi orecchie, è tantissima.

La ciliegina sulla torta di questa 24esima giornata sarà poi il derby di Torino tra la Juventus di Massimiliano Allegri e i granata di Ivan Juric, due mondi e due filosofie a confronto, ma anche una sfida che significherà settimo posto (specie se verrà confermata la penalizzazione ai bianconeri dal Collegio di garanzia del Coni). Al di là della classifica, però, gli ospiti devono invertire una tendenza che va avanti da troppo tempo e riprendersi la città, non sarà semplice perché con un Angel Di Maria in quelle condizioni – contro il Nantes in Europa League ha fatto una tripletta, con il primo gol da incorniciare – forse si parte già in svantaggio.

Dove vedere le partite del 24esimo turno in tv e diretta streaming

Quanto a dove vedere le partite della 24esima giornata di Serie A: saranno tutte disponibili, come sempre, in esclusiva su Dazn e quindi su qualsiasi piattaforma supporti l’app. Non solo, però, perché la partita tra Lecce e Sassuolo di oggi alle 20:45, quella tra Bologna e Inter di domenica alle 12:30 e quella tra Lazio e Sampdoria di lunedì, alle 20:45, si potranno vedere anche su Sky e quindi su SkyGo.