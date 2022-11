WC, conoscevi questa funzione segreta? Mai stato così semplice pulire il bagno

WC: se conosci questa funzione segreta puoi pulire il bagno in profondità. Ecco di cosa si tratta.

Il WC è uno dei luoghi domestici dove si annidano maggiormente i batteri, i germi e le incrostazioni di calcare. Proprio nel water e nella doccia si formano i cattivi odori che possono proliferare in tutta la casa. A volte all’interno del water si formano delle macchie evidenti che sono difficili da rimuovere. Per questo è importante conoscere i trucchetti ed i rimedi segreti per mantenere la corretta pulizia dei servizi igienici. C’è una funzione segreta che se messa in atto consente di mantenere perfettamente igienizzato il bagno. Ecco la funzione segreta che devi conoscere per mantenere assolutamente pulito il bagno.

Pulire il water: una difficile impresa

Uno dei compiti più difficili è quello di pulire il water della propria abitazione: qui è più facile che si annidino e si formino germi, batteri ed incrostazioni di calcare. Una volta utilizzato il water lo sciacquone dovrebbe essere tirato con la tavoletta abbassata. Il gettare i fazzolettini e la carta igienica potrebbe otturare lo scarico del water, per questo è importante accertarsi che si getti materiale biodegradabile. Essendo l’acqua del water contaminata dalla presenza di urine e feci, è bene abbassare la tavoletta del water. La formazione dei batteri e dei germi potrebbe contaminare non solo il water e le superfici del bagno, ma anche i vestiti e gli asciugamani.

Solo se si abbassa la tavoletta del water è possibile ridurre la proliferazione delle colonie di batteri di circa 80 punti percentuali. Abbassare la tavoletta del water è l’ideale per ridurre la carica batterica e non deve essere considerata una perdita di tempo.

Pulire il water in casa: i prodotti chimici sono efficaci?

Spesso e volentieri per pulire il water ricorriamo all’utilizzo di prodotti e detersivi chimici, ma non sempre sono efficaci. Si tratta di prodotti aggressivi che danneggiano la salute, in particolare degli animali domestici e dei bambini. Inoltre, a lungo andare l’utilizzo dei prodotti chimici altera la qualità dei servizi igienici e non consente di rispettare l’ambiente. Il buon consiglio è quello di conoscere i trucchetti ed i rimedi naturali in modo tale da non inquinare l’ambiente e da evitare il sostenimento di troppi costi.

Pulire il water: ecco la soluzione naturale e profumata

Una soluzione del tutto green e profumata che consente di igienizzare il water e la tavoletta è quella di ricorrere all’utilizzo del bicarbonato di sodio, che consente di avere servizi igienici lucidi, profumati e igienizzati. È bene lasciare in posa il bicarbonato di sodio ed il succo di limone e strofinare bene utilizzando una spazzola. Questa miscela permette di eliminare le macchie gialle e le incrostazioni di calcare che si formano sulle pareti del WC.

Pulire il WC: occhio ai gancetti della tavoletta

Per pulire in profondità il WC è bene ricorrere all’utilizzo di una funzione segreta che non tutti conoscono. Di quale funzione stiamo parlando? Molto spesso i gancini della tavoletta del water sono oggetto di formazione di batteri e sporcizia, per questo è importante che vengano svitati ogni tanto per igienizzarli. Basta utilizzare un po’ di aceto bianco per pulire in profondità.

Grazie a questi consigli il tuo water sarà perfettamente igienizzato e senza cattivi odori.