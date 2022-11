Bonus sulla tredicesima, chi riceverà più soldi a dicembre dall’INPS

C’è un bonus sulla tredicesima e questa platea riceverà moltissimi soldi a dicembre, da parte dell’INPS. Ecco chi sono i fortunati.

Il mese di dicembre è dedicato all’arrivo della tredicesima ed è sempre una boccata di ossigeno. In realtà, Questa entrata è stata studiata nel tempo per aiutare i dipendenti a fare i regali di Natale oppure regalarsi un viaggio da fare durante le festività. Oggi, il contesto in cui viviamo è così particolarmente pesante da vivere che questi soldi verranno sicuramente utilizzati per il pagamento delle bollette di fine mese. C’è anche una buona notizia ovvero un bonus sulla tredicesima da prendere al volo: chi sono i fortunati?

Tredicesima, quando arriva e quali sono gli importi

Come anticipato, nel mese di dicembre viene erogata la tredicesima mensilità dell’anno che è tanto amata dai pensionati e dai lavoratori. Considerato l’aumento dei prezzi di questo 2022 le previsioni negative per ilo 2023, una mensilità aggiuntiva non può che fare comodo. Il caro spesa, energia e bollette sta preoccupando gli italiani che non riescono a tenere i soldi come da budget di inizio anno.

La tredicesima spetta ai dipendenti e ai pensionati che percepiscono la pensione di vecchiaia o anticipata. L’ammontare della cifra è il medesimo della pensione o dello stipendio: se il soggetto A percepisce 1200 euro di pensione, la tredicesima sarà di 1200 euro.

Se il pensionato è entrato in pensione nel corso dell’anno, allora la mensilità arriverà in maniera ridotta con importo calcolato dall’INPS in base ai mesi da pensionato già percepiti. Non è tutto, quest’anno anche la tredicesima avrà un aumento dello 0,2% che si riferisce alla rivalutazione anticipata del 2% da gennaio a dicembre. Il Governo ha deciso di anticipare questo calcolo al fine di dare un aiuto a tutti gli italiani aventi diritto.

Bonus Tredicesima: chi lo percepisce

Abbiamo visto come si propone la tredicesima e quali sono le novità per il 2022, con un dicembre decisamente ricco di sorprese. Un’altra novità è il bonus tredicesima che non deve essere confuso con il discorso fatto sopra.

Questa mensilità aggiuntiva verrà percepita nel mese di dicembre 2022 come da legge 70 del 2000 numero 388. Questo bonus è dedicato a tutti i pensionati che rispondono a dei requisiti particolari in termini di reddito. La prestazione in essere di questo bonus corrisponde a 154,94 euro e viene erogata direttamente all’interno del cedolino del mese di dicembre a:

tutti i titolari della pensione per le gestioni private

tutti i titolari della pensione con iscrizione alla gestione ex Enpals.

I requisiti reddittuali da rispettare sono importanti per ricevere -o meno – questo bonus sulla tredicesima. Prima di tutto il pensionato non dovrà superare il reddito complessivo di 6.815,55 euro comprensivo di incrementi sul trattamento minimo e maggiorazioni sociali di varia natura.

Il pensionato avrà quindi diritto ad un importo aggiuntivo che si basa – in linea generale – sulla differenza tra il suo reddito e il limite massimo come da legge vigente. L’erogazione di questa cifra avviene in automatico a seguito controllo da parte dell’INPS di tutti i requisiti reddittuali.