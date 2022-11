WC bianco e profumatissimo con questo potente rimedio naturale

Uno dei problemi domestici più comuni e diffusi è proprio la pulizia del WC. E’ importante mantenerlo sempre brillante, pulito e profumato. Ma non tutti sanno che basta un semplice trucchetto naturale ed efficace per rendere il nostro water impeccabile: scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta dopo aver visto il risultato.

Una zona della casa che deve essere sempre pulita, ordinata, brillante e profumata è proprio quella del bagno. Nel water si nascondono milioni di germi e batteri e non è così semplice eliminarli totalmente. Proprio per questo, è importante conoscere i giusti accorgimenti per mantenerlo sempre in maniera impeccabile.

Molto spesso, anche diverse volte al giorno ci impegniamo a disinfettare i sanitari con i comuni prodotti chimici che troviamo al supermercato. Ma in realtà, esiste un rimedio naturale per disinfettare perfettamente il wc: scopriamo come fare.

WC bianco e profumatissimo: come fare

Ogni giorno e anche per più volte in una sola giornata, puliamo i sanitari del bagno. Ma renderli sempre bianchi e lucidi è necessario che voi sappiate i giusti accorgimenti. Dite addio a tutti quei prodotti chimici, perché oggi vi sveleremo un rimedio semplice e naturale.

Ci servono 3 ingredienti: 150 grammi di acido citrico, 1 litro d’acqua e mezzo cucchiaino di olio essenziale. L’acido citrico è un noto anticalcare che eliminerà le macchie più ostinate. Il procedimento è facile, basterà scioglierlo in un litro d’acqua, infine, aggiungete l’olio essenziale per togliere i cattivi odori, non è necessario ma il vostro bagno profumerà in un batter d’occhio.

Mescolate il composto, buttatelo all’interno di un vaporizzatore e il gioco è fatto. Il vostro anticalcare naturale sarà pronto. Per un risultato sorprendente vi consigliamo di lasciare agire il prodotto almeno per una notte. Ogni macchia o alone andrà via e avrete un WC pulito, bianco e profumato. Ma ci sono altri metodi naturali che vi possono essere d’aiuto: scopriamo quali.

Altri rimedi efficaci e naturali per la pulizia del WC

In casa, non tutti possiedono dell’acido citrico, per questo vi consiglieremo altri rimedi naturali per la pulizia del vostro WC. Ovviamente, non può mai mancare il bicarbonato di sodio che ha un super effetto sbiancante. Inoltre, luciderà perfettamente ogni sanitario e eliminerà i cattivi odori. Dovrete solamente mettere un po’ di bicarbonato dentro il water, lasciarlo agire per almeno un’ora. In poche mosse, vedrete lo sporco più ostinato andare via.

Oppure, potreste utilizzare un po’ di sale fino come anticalcare. In un batter d’occhio eliminerà ogni tipo di aloni e macchie, il procedimento è uguale a quello di prima. Inoltre, non possiamo non parlare dell’aceto bianco, adatto ad ogni tipo di problema domestico.

L’aceto bianco ha un effetto sgrassante, infatti, se lo versate all’interno del WC e lo lasciate agire per una notte intera, il risultato vi sorprenderà. Non ci sarà più traccia di calcare o sporco. Vi ricordiamo sempre di utilizzare questi elementi in una zona nascosta, per non rischiare di rovinare le superfici dei vostri sanitari.