Monica Setta, avete già visto dove abita? Ha una casa bellissima | FOTO

Monica Setta vive in una bellissima casa a Roma nel quartiere Parioli, le foto della sua dimora lasciano senza parole.



Monica Setta, è una giornalista pugliese che nel corso degli anni si è fatta conoscere per via della sua professionalità e dei programmi che ha condotto approfondendo alcune tematiche particolari.

Dopo essersi diplomata nella sua Regione, decide di lasciare la Puglia dopo essere stata respinta ad un praticantato presso il Quotidiano di Brindisi e continua la sua formazione universitaria a Roma.

Monica Setta: carriera e curiosità

Nello stesso periodo collabora presso alcuni giornali tra cui Il Popolo, La Gazzetta del Mezzogiorno e Nuovi tempi per poi collaborare anche con alcuni sindacati venendo assunta come addetta all’ufficio stampa per la Cisl.

Dopo aver avuto una breve esperienza da assistente universitaria, comincia a collaborare presso l’avvenire per poi prendere un posto nella sede romane de Il Giorno, diventando giornalista professionista nel 1989.

Successivamente accetta di lavorare presso la sede milanese de Il Giorno, per poi dedicarsi al mondo dell’impresa seguendo tanti congressi di compagnie e aziende di carattere internazionale.

Nel corso della sua carriera, ha lavorato per varie testate giornalistiche fino a quando esordisce nel 2002 in televisione su La 7 nel contenitore Omnibus per poi condurre il programma Donne allo specchio.

Nel 2003 diventa presenza fissa nel Dopofestival di quell’anno per poi condurre dal Foro Italico il programma di gare di tennis internazionali, Doppio Misto e approdare in Rai come presenza fissa a Domenica In.

Da quel momento conduce vari programmi televisivi diventando anche autore di alcune trasmissioni per ragazzi di cui alcuni special sullo Zecchino d’Oro per poi dal 2019 condurre il programma Unomattina.

La donna è molto apprezzata per via della sua eleganza e questa sembra essersi rispecchiata anche nella sua casa, dove la donna ha una grande cura dei dettagli, rendendola graziosa.

La casa di Monica Setta

Sul suo profilo Instagram, la giornalista ha spesso pubblicato alcune foto della sua casa e da qui abbiamo potuto vedere che si tratta di un’abitazione molto lussuosa con tanti elementi preziosi.

La casa è situata nel quartier Parioli, ossia una delle zone più lussuose della Capitale, ed è una vera e propria unione tra classico e moderno e questo è molto evidente nel soggiorno dove si può notare un grande tavolo in vetro con delle rose rosse.

Il salone è adornato da dei quadri grandi e maestosi che sono racchiusi all’interno di cornici dorate che vanno a rendere il tutto elegante assieme agli oggetti in argento posti sui vari mobili.

La casa è di un colore ocra che permette di rendere l’ambiente luminoso e su un mobile antico è possibile vedere delle lampade che ricalca uno stile chic e ricercato per la sua dimora.

Quello che non manca sono anche bicchieri di vetro e una cura per i contorni dei soffitti e delle porte, che si vanno ad incastrare benissimo con lo stile elegante che Monica Setta ha deciso di rendere alla propria abitazione.

Dalle foto, possiamo notare anche come la giornalista è appassionata di fiori e cerca sempre di avere la sua casa piena di profumi e colori floreali.