Water pulito e splendente, ecco il trucco che usano anche gli hotel a 5 stelle

Grazie ad un trucco molto efficace potremo avere il water pulito e splendente come accade negli hotel a 5 stelle. Ecco come procedere.

Nelle nostre case tendiamo ad avere sempre ogni stanza e ogni complemento d’arredo il più pulito possibile senza che ci siano tracce di sporco e di polvere e utilizziamo prodotti adatti per ogni superficie.

Capita però, che alcune zone della nostra casa non riusciamo a pulirle a fondo come vorremmo e questo ci provoca un grosso disagio specie quando abbiamo degli ospiti, che a volte possono comparire in modo improvviso.

Water: ecco il trucco per pulirlo come negli hotel di lusso

Una delle zone più sporche che si ha in casa è il bagno, che nonostante tendiamo a lavarlo anche quotidianamente per via dell’utilizzo che ne facciamo tende sempre a essere in disordine.

Ma nella fattispecie, c’è un elemento del bagno che risulta essere sempre sporco anche se lo laviamo in continuazione per via del suo continuo uso e dell’ingiallimento che avviene nel corso del tempo.

Stiamo parlando del water, che utilizziamo per i nostri bisogni e quindi spesso si deteriora o perde il suo splendore e ogni giorno siamo costretti a lustrarlo per farlo tornare splendente e limpido.

Accade, anche per via del silicone che trattiene l’acqua, così anche per i rubinetti, che verso il fondo questo si annerisca e che si formi un alone nero che non sappiamo come rimuovere.

Bisogna stare attenti a non strofinare forte per levare questo sporco, perché potremmo rimuovere il silicone e far del danno al nostro water che inizierà a sgorgare acqua e dovremmo chiedere l’intervento dell’idraulico.

Ma non tutti, sanno che c’è un metodo perfetto per rendere pulito e splendente il nostro wc e questo trucco viene spesso utilizzato dalle cameriere degli hotel a cinque stelle per far contenti i clienti.

Il procedimento e l’ingrediente naturale

Prima di utilizzare il prodotto comprato per pulire il wc, bisogna pulire con della carta igienica il nostro sanitario. Subito dopo inserire all’interno del wc un cucchiaio di carbonato di sodio, preferibilmente quello ecologico e multiuso.

Fatto questo, utilizzando dei guanti di gomma e stando attenti a non far andare in contatto con la cute i prodotti, spruzzare su una spugnetta il prodotto per la pulizia dei sanitari e cominciare a strofinarlo su ogni superficie del water.

Una volta ricoperto di prodotto il water, prendere un panno in microfibra e bagnarlo e strizzarlo per bene e passarlo sul gabinetto affinché tutto il detersivo precedente venga assorbito.

Dopodiché scoperchiare il water e con lo spazzolone rimuovere tutto il carbonato di sodio e lasciarlo andare fino in fondo. Infine prendere un cucchiaino di questo ingrediente e scioglierlo in acqua.

Prendere una panno per le superfici e bagnarlo all’interno della soluzione e passarla sulla tavoletta del water in modo che possano essere eliminati tutti i residui e la sporcizia in eccesso.

In questo modo il nostro water sarà completamente pulito e igienizzato e rimarrà splendete a lungo facendo invidia a tutti coloro che usufruiranno del nostro bagno e ci chiederanno il segreto per una pulizia così accurata.