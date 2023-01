Scegli una stella: la tua decisione svela la tua più grande insicurezza della vita

Scegliendo una delle tre stelle verrà svelata la tua più grande insicurezza. Ecco la verità in base alla preferenza.

Sul web ci sono molti test che ci rivelano la nostra personalità in base ad una serie di scelte che facciamo e che ci mettono alla prova scegliendo qualcosa anziché un’altra seguendo il nostro istinto.

Per questo tipo di test, che sono solo a scopo di divertimento, non viene chiesto di passare molto tempo per poter scegliere un elemento ma si chiede di affidarsi al proprio istinto in base a quello che piace di più.

Stella: ecco la tua insicurezza più grande a seconda della scelta

Questo si riflette anche nella vita. Spesso facciamo alcune scelte d’impulso e nonostante a volte ce ne pentiamo, siamo sempre spinti da qualcosa di recondito che ci fa scegliere una cosa invece di un’altra.

Dentro di noi, abbiamo dei lati nascosti che noi stessi non sappiamo di avere o che a volte abbiamo represso per paura o per via di un episodio che a stento riusciamo a ricordare o anche solo per una questione caratteriale.

Nell’immagine, sono mostrate tre stelle completamente diverse e la scelta di una di esse rivela qual è la più grande insicurezza nella vita dell’individuo che ha fatto la scelta di una delle tre stelle.

Le soluzioni

Se si è scelta la prima stella, quella che ricorda più un sole che l’astro, questo dimostra che hai un carattere molto cocciuto e che non c’è quasi nulla che ti faccia cambiare idea e che punti dritto all’obiettivo.

La gente al tuo fianco, sa benissimo di questo e tutto ciò è dovuto alla paura di fallire e quindi ad un’insicurezza recondita che tende a voler far in modo di dimostrare di avere caparbietà e di arrivare fino in fondo.

Se invece, si è scelta la seconda stella, significa che il tuo carattere cambia a seconda delle persone che ti sono accanto. Se con alcuni hai un carattere cocciuto e testardo con altri sembra ammorbidirsi e assecondarli.

Questo avviene per via delle idee contrastanti che navigano nella tua mente e la tua insicurezza più grande è quella del fare la cosa giusta, spesso infatti ti domandi se quello che hai fatto era da fare o era meglio lasciar perdere.

Chi ha scelto la terza stella, invece, è una persona che si dimostra molto flessibile verso gli altri e verso la vita in generale senza fissarsi con i suoi pensieri ma aperta al dialogo e al confronto.

Nonostante chi abbia scelto la terza stella ha delle sue idee ben precise, non tende ad imporle agli altri e non si focalizza sulle questioni ma tende a metterci una pietra sopra e a non creare discussioni.

L’insicurezza di coloro che hanno fatto la terza scelta, sta nell’aver paura di creare situazioni in cui non riescono a discostarsi e hanno paura che una minima cosa possa rompere l’armonia creata.

Questi e altri test sono disponibili sul web, e va detto che si tratta solo di alcuni passatempi da non prendere troppo sul serio, anche se a volte rivelano alcune parti di noi che non conosciamo.