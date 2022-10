Water, mai tirare lo sciacquone col coperchio aperto: devi sapere questo

Quando utilizziamo il water non dobbiamo mai tirare lo sciacquone col coperchio aperto. Ecco cosa potrebbe accadere.

Nel corso della nostra giornata, com’è naturale che sia, ci ritroviamo ad utilizzare il water per espellere i nostri bisogni o anche per gettare della carta igienica o dei fazzolettini usati per altre faccende.

Va detto però, che per buttare via fazzolettini o salviettine, non va utilizzato il water in quanto la loro composizione potrebbe otturare lo scarico e di conseguenza creare un problema al sanitario.

Water: ecco perché bisogna sempre abbassare la tavoletta quando tiriamo lo sciacquone

Pertanto è sempre meglio accettarsi se ciò che stiamo gettando nel water sia biodegradabile ma soprattutto se possiamo gettarlo al suo interno o se va gettato in un cassonetto.

Inoltre, spesso dalle nostre madri e dalle nostre nonne, ci siamo sentiti dire di abbassare dopo il suo utilizzo il coperchio del gabinetto per evitare che possano accadere degli episodi spiacevoli.

Uno di questi motivi è evitare che possa fuoriuscire del cattivo odore, infatti vengono utilizzati dei prodotti in commercio che vengono apposti sul water per rilasciare un buon profumo.

Ma uno dei motivi principali, dovuto da notizie trapelate nel corso dei decenni è quello della paura che per via del collegamento con le fogne, dall’interno del water possano comparire topi, serpenti o scarafaggi.

Questo può sembrare assurdo e improbabile, ma se si fa un giro sul web si possono trovare degli articoli che parlando proprio di alcuni episodi del genere che sono accaduti in varie parti del mondo.

Secondo alcuni studi però, la tavoletta del water va abbassata non solo dopo l’utilizzo, ma anche prima di scaricare lo sciacquone diversamente da come alcuni di noi fanno solitamente.

Il motivo è per via dei germi e batteri che possono essere rilasciati nell’aria. Infatti una volta utilizzato il water, l’acqua che si va a formare non è più igienizzata ma viene contaminata da feci e da urine.

Le conseguenze

Di conseguenza si formano dei germi e batteri che non solo sono all’interno delle goccioline che possono fuoriuscire dal water ma che riescono a volatilizzarsi nell’aria nel momento in cui andiamo a tirare lo scarico.

Queste sostanze volativi, si depositano non solo sui nostri vestiti, sulle mani, sul viso e sulle altre parti scoperte del nostro corpo ma anche nell’aria fino a finire su asciugamani, lavandino e spazzolino.

Il loro ingerimento potrebbe causare seri problemi a livello intestinale e dare vita così ad una gastroenterite che potrebbe portare a delle conseguenze a livello dello stomaco e del colon.

Abbassando la tavoletta del water invece riduciamo dell’80% il viaggio di questi batteri sulle altre superfici e tuteleremo la nostra salute e quella delle persone che vivono assieme a noi.

Qualora invece non abbiamo modo di poter abbassare il coperchio del water trovandoci in bagni che non sono i nostri e di utilizzo comune in stazioni di servizio, negozi o altro tipo c’è un metodo per abbassarla senza toccarla con le mani.

Bisogna alzarla qualora non sia già alzata e abbassarla con la suola delle nostre scarpe, in modo che le nostre mani siano libere e pulite poi per toccare i nostri vestiti e le nostre parti del corpo.

Pertanto è sempre meglio stare attenti a quando tiriamo lo sciacquone del nostro water perché non facendolo possiamo incorrere non solo in problemi igienici ma potremmo ritrovarci ad avere delle conseguenze di salute molto fastidiose.

Quindi anche se può sembrare una perdita di tempo e molti di noi non sono abituati a farlo, si consiglia per il bene nostro, della salute, dell’ambiente e di tutte le persone a noi vicine di tenere abbassata la tavoletta del nostro gabinetto sia quando non utilizziamo il water che quando tiriamo lo scarico.