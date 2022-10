INPS, tripletta bonus 150€ a novembre per questi pensionati: come si fa domanda

Per chi non lo sapesse ancora, Inps c’è e si fa sentire ancora per le tantissime novità che stanno per arrivare e che riguardano anche i pensionati.

Sembra essere infatti previsto un triplo pagamento del bonus di 150 euro per il mese di Novembre. Inps infatti ha sbloccato il pagamento di tale bonus che verrà erogato ad alcune categorie e sarà destinato anche a voi pensionati.

Ma bisogna fare domanda o arriverà tutto in modo automatico? Per saperne di più continuate a leggere.

Bonus 150 euro: in cosa consiste?

Ebbene sì, un bonus di 150 euro potrebbe arrivare a breve nella mani di alcuni di voi. Diverse categorie beneficeranno di tal bonus, a patto che si rispettino dei requisiti specifici. In che senso?

Potrete ricevere tale bonus solo se avete percepito nel 2021 un reddito che non superi le 20mila euro. Questo bonus è un contributo che è stato studiato e poi attivato dal governo Draghi con lo scopo di aiutare alcuni di noi al fine di gestire la situazione assurda che si sta venendo a creare, a causa dell’inflazione.

Molte famiglie sono in ginocchio e non riescono a far fronte a nulla, ormai. Pensate che grazie a questo provvedimento, però, potranno essere aiutati circa 22 milioni di cittadini: non è certo una cosa di poco conto, se pensiamo a quello che stiamo vivendo.

Ma quando arriverà tale bonus? A tal proposito va detto che vi sono date diverse che corrispondono a diverse categorie. Questo significa che alcuni riceveranno questi soldi a Novembre e altri a Dicembre. Alcuni dovranno fare domanda altri invece riceveranno tutto automaticamente, senza dover fare nulla.

Pensionati: come riceveranno il triplo bonus

I pensionati, per esempio, potranno beneficiare di tale bonus a Novembre. Dunque insieme alla pensione riceveranno in aggiunta 150 euro. Ovviamente come detto poco fa, dovranno rispettare uno specifico requisito: aver incassato l’anno precedente meno di 20 mila euro.

Come verranno accreditati questi soldi? Tutto avverrà in maniera automatica: parliamo di una categoria che ha già ricevuto il bonus di 200 euro. Dunque non dovranno fare nulla se non aspettare l’arrivo di Novembre per vedere il proprio bonus sul proprio conto.

L’Inps provvederà dunque al pagamento di questo bonus senza che sia presentata alcuna domanda.

Altre categorie che beneficeranno del bonus

Chi ha percepito il reddito di cittadinanza, allo stesso modo, riceverà tale bonus, senza il bisogno di presentare alcuna domanda. Anche in tal caso tutto arriverà in modo automatico. Anche i lavori dipendenti vedranno accreditarsi questo bonus insieme al loro stipendio di Novembre.

Parliamo di quei lavoratori che al mese ricevono meno di 1538 euro: bisogna rispettare tale requisito, insomma. In tal caso però è necessario presentare un’autocertificazione al proprio datore.

Tra le altre categorie che riceveranno il bonus abbiamo i collaboratori coordinati e continuativi, i dottorandi e assegnisti di ricerca, i lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, e i lavoratori dello spettacolo. A patto che si rispettino determinati requisiti: solo in tal caso può essere presentata domanda all’Inps.

I pensionati potranno quindi beneficiare del bonus 150 euro triplo, con le modalità sopra evidenziate.