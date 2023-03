Water intasato, con il metodo della bacinella il problema si risolve in soli 3 minuti

Water intasato cosa fare? C’è questo semplice metodo della bacinella che risolve il problema in pochissimi minuti.

Water intasato? la prima cosa da fare è comprendere quali siano le cause per procedere con la soluzione più consona. A causare un simile ingorgo ci possono essere più problematiche trascinate nel tempo da osservare nell’immediato per non peggiorare la situazione. Non è tutto, infatti è importante ascoltare gli esperti e i tecnici grazie al suggerimento del metodo della bacinella: in soli pochi minuti si potrà avere il water nuovamente agibile senza stress o costi aggiuntivi.

Quali sono le cause frequenti del wc intasato?

Nel momento in cui ci si accorge delle tubature intasate, ci sono da valutare una serie di problemi che partono da un semplice cattivo odore per arrivare ad una mancanza di drenaggio. L’intasamento nel tempo porta anche ad una fuoriuscita di acqua dai sanitari e possibile allagamento di tutta la zona del bagno.

Le cause possono essere tantissime e nelle situazioni gravi è importante fare intervenire subito un idraulico professionista. Negli altri casi si risolve facilmente e in pochi minuti con il metodo della bacinella.

Prima di scoprire di che cosa si tratta è importante verificare cosa abbia intasato il wc. Tra le prime cause, c’è sicuramente il calcare che si accumula nel tempo e intasa le fogne manifestandosi con difficoltà nel drenaggio e cattivo odore.

Ovviamente, non bisogna sottovalutare l’errore di aver buttato alcuni oggetti all’interno del wc o delle semplici salviettine non biodegradabili che si appallottolano lungo il tubo intasando il passaggio.

Anche i capelli sono responsabili degli intasamenti degli scarichi, così come il grasso sviluppato dai detersivi o detergenti usati per la pulizia dei sanitari.

Ci si accorge del water intasato nel momento in cui si accumula l’acqua al suo interno, i cattivi odori pervadono l’ambiente e si notano capelli/detriti galleggiare nell’acqua del water.

Metodo della bacinella per il water intasato: i consigli degli esperti

Come accennato, nel caso ci fosse una situazione grave è importante chiamare subito un idraulico di fiducia. Lui stesso potrà comprendere cosa sia accaduto e avvalersi di strumenti professionali, risolvendo il problema in poche mosse.

Per i problemi non gravi, il metodo della bacinella è ottimo per eliminare l’ingorgo e far tornare il wc come un tempo (contrastando anche i cattivi odori). Per procedere prendere due litri di acqua e farla bollire in un pentolone.

Subito dopo versarla in una bacinella e successivamente procedere buttandone metà nel wc. Aspettare qualche minuto e buttare anche il restante di acqua sempre nel wc lasciando che l’acqua calda defluisca autonomamente.

Per potenziare questo metodo, aggiungere all’acqua un cucchiaio o due di bicarbonato di sodio. La soluzione naturale non solo elimina tutti i detriti nello scarico ma favorisce l’igienizzazione e il buon profumo in tutto l’ambiente.

In alternativa al bicarbonato, anche l’aceto di vino bianco è un ottimo alleato grazie alle sue proprietà igienizzanti e disgorganti naturali: ne bastano solo due cucchiai.