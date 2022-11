“Vuole portarsi via i bimbi”, scandalo in casa reale: cosa sta succedendo

Scandalo nella casa reale, una famiglia in completa crisi e ora vuole portarsi anche via i bambini? Qual è la verità su questa vicenda?



La casa reale inglese di nuovo protagonista dello scandalo. Lui messo spalle al muro: lei vuole togliergli i bimbi.

Scalpore nella casa reale

La casa reale inglese protagonista del gossip. Novità e indiscrezioni che giungono da lontano, fanno intendere che la crisi ormai è arrivata per i due famosissimi reali che ora sarebbero sul punto di dirsi addio.

La corona inglese, sotto il longevo regno di Elisabetta II, ha fatto di tutto per mostrare al mondo l’immagine perfetta dell’Inghilterra fatta di equilibrio e buon esempio, almeno fino a quando i suoi figli non hanno rovinato tutto.

Il triangolo Carlo, Diana Camilla ne è un esempio. Ad avere gli occhi di tutti addosso, oggi è però un’altra famiglia che è ormai sul punto di sfasciarsi. Lei ha messo lui spalle al muro: vuole portarsi via i bimbi.

Che cosa sta succedendo tra le mura della Royal House? Chi è in crisi? E soprattutto, per quali ragioni? Arriva la notizia che fa tremare il mondo. Lui, espropriato di ogni cosa, si ritrova a perdere anche la custodia dei figli. Ecco chi sta rischiando tutto per tutto.

Crisi annunciata: lui resta senza figli

La crisi colpisce proprio loro, una coppia tanto amata quanto odiata: stiamo parlando di quella composta da Meghan e Harry. I due duchi del Sussex già da tempo starebbero affrontando un periodo complicato.

Prima le voci di una presunta relazione di lei con la sua guardia del corpo, Chris Sanchez. Poi l’indiscrezione di Harry che aspetterebbe un figlio da un’altra donna. Sono questi i rumors che ultimamente hanno messo ancora di più in ginocchio una coppia tra le più bersagliate del Royal World.

L’ultima indiscrezione fa pensare però che questa volta il matrimonio scricchiolante dei due semi-reali sia ormai in dirittura di arrivo: Meghan avrebbe addirittura minacciato Harry di portargli via i bambini. Ma per quale ragione?

Tanto in America quanto in Inghilterra si dice che Harry e Meghan non stiano navigando, economicamente parlando, in buone acque. I conti dei due duchi del Sussex sarebbero in rosso.

Meghan è una It girl sperperona e Harry starebbe facendo i salti mortali per far quadrare le spese ma il tenore di vita che conducono è troppo alto rispetto a quello che potrebbero permettersi.

Ecco dunque perché i due coniugi, nel 2020, avrebbero deciso di fare un passo più lungo della gamba: stringere un accordo da ben 150 milioni di dollari con Netflix. Proprio questa famosa piattaforma ha annunciato che tra poche settimane verrà mandato in onda il documentario su Harry e Meghan a cui i due duchi del Sussex hanno concesso diritti d’autore e di immagine ma soprattutto il loro consenso alla divulgazione mondiale.

Mentre Harry si sarebbe pentito, dato che in questo documentario tanto si parlerà anche dei contrasti con la Royal Family, Meghan invece è intenzionata a vederlo in mondovisione e il prima possibile.

Tutto a rotoli: lei è senza freni

Il principe dai rossi capelli avrebbe cercato di contrattare con Netflix chiedendo al famoso colosso mondiale di rimandare quantomeno l’uscita del docu-reality. Non soltanto Netflix si sarebbe opposto ma anche Meghan che, ormai ai ferri corti con il marito, lo avrebbe minacciato, nel caso in cui osasse ostacolarla, di portargli via i figli.

A rivelare tutto, una fonte vicina alla famiglia Markle, come dichiara Frau Aktuell. Per Harry, Archie e Lilibet sono il tesoro più prezioso al mondo. Il principe avrebbe dunque acconsentito, avendo le mani legate, ad accogliere la messa in onda tra qualche settimana di questo docu- reality che lo metterà ancora di più in crisi con la sua famiglia.

Meghan si è dimostrata spietata. Sia in America che in Inghilterra credono che un giorno, nel caso di un eventuale divorzio, lei farà davvero di tutto per sottrarre la custodia dei figli al principe.