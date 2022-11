Grecia: scossa di magnitudo 5 sull’isola di Evia

Scossa di magnitudo 5 con epicentro nell’isola di Evia, in Grecia. Avvertita anche ad Atene, si è verificata intorno alle 22 di ieri sera.

I sismologi chiariscono che si tratta di attività tellurica che si può attribuire alla medesima faglia presente nell’isola.

Terremoto in Grecia

In Grecia si è verificata una violenta scossa di terremoto con epicentro nell’isola di Evia, avvertita anche ad Atene per il forte magnitudo 5.

Ieri mattina ne è stata percepita un’altra quasi della stessa intensità e nella medesima zona, tuttavia gli esperti hanno dichiarato che si tratterebbe di attività collegata alla faglia presente nell’isola.

Il sisma è avvenuto intorno alle 22 ore locali ed è stato localizzato a una profondità di 8,9 chilometri e a una distanza di 51 chilometri dalla capitale.

L’isola greca si trova a 8 chilometri a est del villaggio di Zakares e la paura è iniziata, come dicevamo, nella mattinata di ieri in cui si sono avvertite altre scosse di assestamento fra cui appunto la più violenta è stata una di 4,8 di magnitudo, quasi come quella della sera.

Anche ad Atene il terremoto è stato sentito distintamente.

A parlare in merito a queste scosse è stato il sismologo Costas Papazachos, che intervistato da un quotidiano locale ha dichiarato che il fenomeno è ancora in pieno svolgimento e le scosse avvenute ieri provengono dalla medesima faglia, in una regione dalla storia sismica non significativa.

Il bilancio

Non si hanno informazioni precise su eventuali danni causati nell’isola, tuttavia l’ultimo terremoto avvertito ieri è stato l’ultimo di una serie, infatti oltre a quello della mattinata c’è stato anche quello nel villaggio di Zakares.

Fra diverse informazioni molto vaghe che riguardano questi eventi che hanno sconvolto l’isola greca di Evia, chiamata anche Eubea, il direttore dell’istituto di geodinamica e professore di sismologia Akis Tselentis, ha cercato di rassicurare i residenti.

Secondo l’esperto, la scossa principale è stata quella di 4,8 nella mattinata e poche ore dopo aveva già annunciato all’Ana, Agenzia di Stampa Atene-Macedonia, che ce ne sarebbero state altre per completare una sequenza post sismica che comunque non sarebbe stata troppo grave.

Non si segnalano al momento vittime dei sismi di ieri ma la notizia è di poche ore fa e il bilancio potrebbe cambiare in ogni momento. Si attendono aggiornamenti, intanto i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono giunti nelle zone colpite per verificare eventuali danni alle strutture e assistere i feriti.