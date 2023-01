Volo Mosca-Goa allarme bomba: aereo russo atterra d’emergenza in India

L’aereo con 236 passeggeri a bordo ha fatto scalo alla base dell’aeronautica indiana di Jamnagar a seguito di un allarme bomba. Immediatamente il pilota dell’aereo russo da effettuato un atterraggio con estrema emergenza in una base militare indiana. Ora si faranno i dovuti accertamenti, ma al momento non sembra risultare nulla di anomalo.

Sembra che un aereo facente parte della compagnia di origine russa Azur Air con a bordo 244 persone abbia dovuto effettuare un atterraggio di emergenza per un allarme bomba. Il pilota è riuscito a atterrare in una base aerea militare in India a seguito dell’allarme che ha scatenato il panico sui velivolo.

Vediamo cosa è successo più da vicino

La vicenda

Un aereo da Mosca con 236 passeggeri e 8 membri dello staff è atterrato nella base aerea di Jamnagar dell’aeronautica indiana, nello stato del Gujarat, la notte per andare a Goa, in India sud-occidentale. Secondo i media, il volo è stato deviato perché Azur Air ha ricevuto una e-mail con un avvertimento di una bomba a bordo. La Russia ha ricevuto l’allerta proprio da parte della polizia indiana.

Immediatamente il pilota ha richiesto di atterrare nella base militare indiana così da poter effettuare dei controlli sull’areo e mettere i passeggeri in salvo. Al momento però sembra che la mail ricevuta sia stato un falso allarme, in quanto non è stato ritrovato niente sull’areo.

I passeggeri ora sono al sicuro e le autorità del posto accorse sul posto a seguito della notizia stanno effettuando le dovute indagini per stabilire se la mail ricevuta era veritiera o solo un falso allarme.

“Tutte le persone a bordo sono al sicuro. Le autorità stanno effettuando un’ispezione approfondita dell’aereo”

queste le parole pubblicate dall’ambasciata russa su twitter. Con un post infatti hanno reso pubblico che i passeggeri sono al sicuro e che le autorità proseguiranno le dovute indagini per potersi assicurare che l’aereo non sia un reale pericolo.

I controlli sull’aereo

La polizia di stato ha detto all’AFP che una squadra dell’antiterrorismo era al lavoro per esaminare il velivolo e tutti i bagagli dei passeggeri mentre attendevano in aeroporto. I momenti di terrore sono stati difficili da dimenticare, ma ora tutte le persone che erano a borso sono fuori pericolo e non saliranno nuovamente sull’aereo prima delle dovute indagini sul caso.

The aircraft has made an emergency landing at Jamnagar Indian Air Force Base. Everyone on board is safe. The authorities are conducting a thorough inspection of the aircraft. https://t.co/BowSJRpaa1 — Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) January 9, 2023

Al momento però non è stato trovato nulla di preoccupante sul volo che ha dovuto atterrare d’emergenza in India. C’è inoltre da ricordare che a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, sono molti i paesi che hanno deciso di bandito i turisti russi, ma Goa, in India, vede un gran numero di visitatori russi.

Tanta paura e sgomento sul volo Mosca-Goa. A quanto pare però era solo un falso allarme, che ha costretto 236 passeggeri a bordo del velivolo ad effettuare uno scalo non programmato. Per l’allarme bomba infatti il pilota ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza alla base dell’aeronautica indiana di Jamnagar. Ora i passeggeri stanno bene e questo sarà presto solo un brutto ricordo.