Bomba da Buckingham Palace, divorzio improvviso: l’amica della regina svela tutto

Buckingham Palace, sganciata la bomba senza precedenti. Il divorzio arriva a corte improvvisamente. A spifferare tutto è l’amica della regina che racconta dei retroscena inaspettati.

Loro pronti a presentare le carte del divorzio? Sembra proprio di sì. A raccontare tutto è niente di meno che una delle confidenti più intime della regina. Ecco che cosa ha rivelato la sua amica più cara.

Bomba a Buckingham Palace

Ancora una volta Buckingham Palace, la dimora illustre dei sovrani britannici torna ad essere teatro di news e scoop interessanti. L’ultimo proviene dalla bocca, niente di meno che, di una delle persone più care alla regina consorte, ovvero la sua migliore amica.

Proprio lei, la donna in questione, avrebbe spifferato dei dettagli intimi e privati su due dei componenti più importanti della casa reale inglese. Dall’8 settembre 2022, il giorno indimenticato, quello nel quale è venuta a mancare la regina Elisabetta, tutto è cambiato per il mondo, per la Royal Family e per la monarchia inglese.

I ruoli istituzionali, per forza di cose, si sono modificati così come incarichi, impegni e doveri che sono triplicati. Sicuramente, far parte del casato dei Windsor non è semplice. Avere a che fare con tanti componenti, non sempre raccomandabili, poi, è sicuramente un’impresa ardua.

Eppure gli scoop non si arrestano. Ogni giorno i reali inglesi sanno stupire giornali e giornalisti. Ecco che cosa è accaduto: la confidente di Camilla spiffera il segreto custodito fino ad ora.

L’amica della regina spiffera tutto: loro pronti al divorzio

Sganciata una bomba a Buckingham Palace. Non arrivano notizie confortanti per una coppia amatissima del casato di Windsor. Loro sarebbero sul punto di divorziare. Non stiamo parlando di Carlo e Camilla bensì di Harry e Meghan. A raccontare questo retroscena inaspettato è niente di meno che una delle persone più care alla regina consorte, ovvero la sua migliore amica.

Da ormai da tantissimo tempo, i Duchi del Sussex sono sulla bocca di tutti. Prima hanno fatto parlare per il caso Megexit e l’abbandono della casa reale. Poi per il docufilm e oggi per “Spare”, il libro autobiografico del principe che è una ghigliottina sulla testa dei membri reali.

Ma oggi, secondo la talpa di corte, la Lady vicina alla regina consorte, Harry e Meghan sono con i riflettori puntati addosso per via della crisi coniugale che da qualche tempo ha messo a dura prova il loro sentimento.

I Duchi del Sussex avrebbero già deciso di lasciarsi e procedere con il divorzio. Nelle ultime settimane, si sono in realtà rincorse tanti voci sulla fine di questo matrimonio super chiacchierato.

Si è parlato inizialmente del tradimento della ex star di Suits con la sua guardia del corpo, Chris Sanchez e poi della ripicca del principe Harry che avrebbe messo le corna alla bella americana con una donna che oggi porterebbe in grembo il figlio di questo amore proibito.

Ma stando alle parole spifferate dall’intima amica di Queen Camilla, la situazione sarebbe oggi ancora più complicata. Pare proprio che il principe Harry abbia tradito la moglie con una famosa modella intavolando con lei un flirt telematico.

Non sappiamo chi sia la terza incomoda, la confidente della Queen consorte non pronuncia il suo nome e c’è il mistero sulla sua identità. Sembra però che Meghan Markle abbia scoperto tutto e che ormai da giorni stia meditando di cacciare Harry di casa e interrompere il suo matrimonio.

Nel caso queste voci dovessero essere confermate, che cosa ne sarà del povero principe Harry? Sicuramente oggi, il secondogenito di Carlo e Lady Diana non è tra i più benvoluti a corte.

Il suo libro, “Spare”, ha fatto luce su comportamenti e misteri che da anni aleggiano tra le mura della casa reale. Ha svelato fino all’ultimo segreto, il rampollo inglese, muovendo delle accuse piuttosto forti nei confronti dei familiari e accusando di negligenza la famiglia reale. La situazione per lui è piuttosto delicata.