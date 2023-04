Julia Ituma, opposto dell’Igor Novara volley, è stata ritrovata morta precipitata dalla finestra dell’hotel in cui alloggiava a Istanbul.

La giovanissima si trovava a Istanbul insieme alla sua squadra che ieri è stata eliminata dalla Champions League.

Julia Ituma, morta precipitata da una finestra

Julia Ituma, opposto diciottenne della squadra di pallavolo Igor Novara volley, è stata ritrovata morta precipitata dalla finestra dell’hotel in cui soggiornava ad Istanbul insieme alla sua squadra, si trovava in trasferta per giocare contro l’Eczacibasi per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Le cause dell’accaduto ancora non sono note, non si capisce che cosa abbia portato la giovanissima alla morte. Julia è nata a Milano anche se i genitori sono entrambi nigeriani, era alla sua prima stagione insieme alla squadra del Novara in seguito all’eliminazione dal club Italia.

Classe 2001 Jiulia era alta 1,92 m ed era considerata da molti un talento particolarmente promettente per il volley italiano. È nata a Milano, genitori nigeriani ed era approdata nel novarese all’inizio di quest’anno. Precedentemente indossava la maglia Club Italia alla quale è rimasta fedele per tre stagioni di fila, in A2. Lo scorso anno insieme alla nazionale azzurra under19 Jiulia aveva vinto l’europeo della sua categoria e l‘European Youth Olympic festival. Con la under18 invece nel 2021 si era aggiudicata il posto di vice campionessa del mondo in seguito alla sconfitta con la Russia in finale. La giovane aveva iniziato a cimentarsi nel mondo del volley quando aveva solo 11 anni e fra i suoi modelli di ispirazione ci sono Robertlandy Simon, centrale cubano pluricampione insieme alla Lube Civitanova.

Alcuni colleghi nel mondo del volley hanno commentato la tragedia, uno di questi è un pallavolista della Igor Novara di nome Mauro Berruto che tramite un post su Twitter si dice sconvolto per i Ituma e manda un abbraccio a tutta la famiglia della giovane, al suo club e a tutta quanta la comunità del volley italiano. A seguire con molta attenzione tutta la vicenda è il consolato Generale di Istanbul, da alcune fonti della Farnesina si apprende che: