“Camilla è un…”, Harry senza freni: Re Carlo non dimenticherà mai quelle parole

Sembra ormai lontana qualsiasi ipotesi di riconciliazione tra il sovrano e il figlio Harry, dopo le dure dichiarazioni riguardo a Camilla.

Non sembrano esserci possibilità per un riappacificamento tra re Carlo e suo figlio Harry. Il motivo? Ancora una volta, Camilla.

Nel suo libro Spare, Harry ha definito la moglie del padre come “la matrigna cattiva delle storie”, “una malvagia intrigante” e persino “l’altra donna”. Dichiarazioni imperdonabili per il padre Carlo, che a quanto pare non avrebbe intenzione di perdonare il figlio proprio a motivo di questa immagine crudele che Harry ha dipinto della sua regina consorte, o come preferisce il re stesso, solo regina.

Camilla una malvagia intrigante: le dichiarazioni imperdonabili

Sono proprio le parole che Harry ha usato per descrivere Camilla, quindi, la motivazione per cui re Carlo avrebbe interrotto ogni rapporto con il figlio. Non la rivelazione di retroscena sulla vita della famiglia reale, non i litigi con William, ma i termini rivolti a Camilla, la donna che Carlo da sempre ha dimostrato di amare.

Una donna che dapprima ha dovuto portare il peso del suo ruolo di amante all’interno del matrimonio tra Carlo e Lady Diana, e ora sta per essere incoronata insieme al suo re, il 6 maggio prossimo.

Secondo quanto rivelato da Christopher Andersen, autore di The King, una biografia di Carlo III, il re sarebbe tutt’ora furioso per le accuse che Harry ha rivolto a Camilla nel suo libro Spare. Al re quindi non andrebbe proprio giù l’immagine dipinta della sua consorte, che è stata definita dal figlio una “malvagia intrigante”.

Non sembra esserci quindi possibilità di riconciliazione prima dell’incoronazione. Harry non sembra infatti mostrare alcun tipo di pentimento, ma anche se avesse cercato una qualche forma di pace, a questo punto è improbabile che il re l’avrebbe accolto con affetto.

Il mancato incontro a Londra

A provare che papà Carlo non abbia per il momento alcuna intenzione di riconciliarsi con il figlio è proprio un incontro mandato all’aria la scorsa settimana. Harry, infatti, si è recato a Londra per testimoniare nel processo a carico di Associated Newspapers.

A quanto sembra, il principe avrebbe tentato di contattare re Carlo, il quale però ha rifiutato di vederlo dicendosi “molto impegnato”. E non si tratta di una bugia, visto che in quei giorni il re era in Germania per la sua prima visita ufficiale nel paese. Eppure, dopo sette mesi senza vedersi, un padre e un figlio in rapporti normali avrebbero trovato un modo per incontrarsi. Ma non è questo il caso.

Sembra ormai invalicabile il divario che si è creato tra Harry e la famiglia reale, come sottolineato anche da Alexander Larman, autore di The Windsor At War, pubblicato a marzo 2023.

Secondo Larman, è ormai lampante che il duca di Sussex non abbia alcuna intenzione di far pace con la propria famiglia. Harry ormai è completamente fuori da quella che era la sua vita all’interno della famiglia reale e non può tornare indietro.

Re Carlo sfratta il figlio da Windsor per colpa di Camilla

Ed è proprio in questo quadro, e sempre per colpa di Camilla, che Carlo ha deciso di sfrattare Harry e Meghan dalla residenza che la regina gli aveva donato nel 2019, il Frogmore Cottage di Windsor. Il re quindi non ha assistito inerme alle dure dichiarazioni di Harry contro la nuova regina consorte.

D’altronde, Carlo ha sempre dimostrato che Camilla è il suo “punto debole”, ma anche un punto da non mettere in discussione se non si vuole rischiare di farlo arrabbiare.

Già decine di anni fa l’ora Re Carlo aveva avvertito la regina Elisabetta II, al tempo ancora contraria ad accettare il matrimonio tra il figlio e l’amante, che “Camilla non è negoziabile”. Un punto saldo che il re porta avanti ancora oggi, continuando a mettere l’immagine di Camilla al primo posto tra le sue priorità.

Immagine che Harry non si è trattenuto dall’infangare gravemente, indicando Camilla come la “talpa” di palazzo. Secondo quanto dichiarato nel libro Spare, infatti, Camilla avrebbe sempre trasmesso ai giornali soffiate sui colloqui privati della Royal family, insieme a corrispondenza privata e confidenziale.

In cambio, i giornalisti le avrebbero riservato un trattamento di favore. Secondo Harry, poi, William era ben a conoscenza di tutto ciò, e concordava con il fratello nel ritenere Camilla poco affidabile nel mantenere private certe questioni.