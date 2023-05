Vodafone ha annunciato dei tagli per 11mila posti di lavoro

Margherita Della Valle, la nuova amministratrice delegata della Vodafone, ha annunciato che la compagnia telefonica dovrà fare dei tagli importanti per l’azienda per cercare di affrontare la crisi che sta attraversando.

Della Valle, infatti, ha dichiarato che ci saranno dei tagli importanti, pari a 11mila posti di lavoro all’interno del gigante della telefonia mobile nei prossimi 36 mesi.

L’annuncio della multinazionale Vodafone

Il colosso Vodafone, da qui ai prossimi 3 anni sarà costretto a fare dei tagli importanti all’interno dell’azienda. A dare l’annuncio è stata Margherita Della Valle, nuova amministratrice delegata della compagnia mobile, la quale ha spiegato che bisogna cambiare per affrontare la crisi.

“La nostra performance non è stata abbastanza buona. Per ottenere risultati costanti, Vodafone deve cambiare”.

Queste sono state le parole Della Valle spiegando che presto all’interno della compagnia vi sarà un ridimensionamento nell’organizzazione, cercando di eliminare le cose più complesse in maniera tale da recuperare la competitività e mettersi a passo con le altre aziende leader del settore.

Tale annuncio giunge dopo che Vodafone ha registrato nell’ultimo anno un calo dell’1,3% degli utili, scendendo quindi a 14,7 miliardi di sterline. Le aspettative sono basse per non dire nulle: infatti, al momento si prevede una crescita minima o pari a zero per l’anno in corso.

Il nuovo piano della compagnia mobile

La nuova amministratrice delegata Vodafone, Margherita Della Valle, nominata di recente, ha dichiarato un nuovo piano all’interno dell’azienda: nei prossimi tre anni, infatti, ci saranno dei tagli per 11 mila posti di lavoro. Una riduzione che sarà utile al fine di salvare il futuro della multinazionale del Regno Unito.

“Semplificheremo la nostra organizzazione, eliminando la complessità per recuperare la nostra competitività”.

Queste le parole rilasciate dalla neo group chief executive di Vodafone, nominata dopo che il suo predecessore Nick Read lo scorso dicembre è stato sollevato dalla carica di capo gruppo. Quest’ultimo, infatti, aveva delle preoccupazioni circa il futuro dell’azienda.

A fine del 2022, l’ex amministratore delegato aveva svelato dei piani per ottenere circa 1 miliardo di sterline di risparmi sui costi. Già a fine dicembre la multinazionale aveva preveduto che vi sarebbero stati dei tagli ma non quantificando il numero esatto che oggi Margherita Della Valle ha annunciato.

Riduzioni che andranno fatte per salvare il colosso britannico, con l’obiettivo di affrontare le sue scarse prestazioni.