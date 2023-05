Inter e Milan sono pronte a giocarsi una stagione intera nel derby più atteso di sempre, o quasi. Nerazzurri e rossoneri si sfideranno tra poche ore nella semifinale di ritorno di Champions League, in un match che promette tattica, spettacolo e un turbinio di emozioni difficili da descrivere. Ma anche il futuro, perché chi dovesse essere fatto fuori tra Simone Inzaghi e Stefano Pioli rischia anche la panchina per l’anno prossimo. Insomma, non è solo una partita, ma un evento su larga scala alla scala del calcio e che potrebbe avere effetti veramente significati, esattamente come le scorie che lascia un prepartita così in tutti i tifosi.

Quella che sarà l’ultima stracittadina dell’anno, almeno in Italia, ha un sapore di storia difficile da confondere con altro. Entrambe hanno vissuto un percorso meraviglioso e insperato nella coppa tra le grandi orecchie, riportando alla memoria gioco, tradizione ed esultanza che da anni erano amare di emozioni per entrambe. È anche il culmine di una delle rivalità massime del nostro calcio, di quelle che non passeranno mai neanche a volerlo. Dopo lo scudetto rossonero e le risposte dell’Inter in coppa, ora chi vincerà in Europa potrà dire di aver prevalso in questa generazione. Conta più di tutto, ma soprattutto, arrivati a questo punto, conta chi riesce ad andare avanti.

Ansia, amore e virtù: Inter-Milan ha tutto per essere il derby più importante di sempre

La sveglia, il caffè, la sigaretta, gli zombie. Il cuore, i polmoni, il respiro, le sciarpe. È la notte di Inter contro Milan, del derby dei derby, di quelli che tuo nonno avrebbe atteso dalla poltrona, sempre la stessa, e ora non c’è più. Che il lavoro è solo un intralcio, per chi non fa il giornalista che tocca raccontare la storia, le partita Iva paralizzate e conta solo una piccola, pesante, preziosa notizia: chi passa il turno, chi va in finale, chi a casa.

L’ansia di una partita così si racconta in pochi semplici passi: una lentezza generale, che non è il male di vivere di Charles Baudelaire o Eugenio Montale, una strana corsa al tabacchino che poi così inspiegabile non è, semplicemente un modo di ammettere che non si regge la pressione. Poi il cuore a mille, la testa che va solo lì e non si stacca, come nei primi giorni d’amore in cui non si capisce nulla, soprattutto da ragazzini. La sintesi è essere degli zombie. Drogati dall’essenza del calcio e del tifo, da una maglia che è una seconda pelle, un modo di essere e probabilmente anche qualcosa di più: è come hanno scelto di essere fin da bambini, quando la purezza prevale sull’istinto o forse è la sincerità. E, quindi, è tutto con lo stadio che spinge insieme a te e tu sei solo quella pennellata che completa il quadro. È la passione ai massimi termini, quella che ti porta sempre più in alto se la assecondi e sai come si fa.

In questo senso, non servirebbe arrampicarsi alla vittoria o distruggersi con la sconfitta, se ci si pensa a fondo. Non può avere senso far sì che il percorso venga cancellato da un unico risultato finale, che conta più di tutto. Ma nei fatti, mentiremmo se dicessimo che non fosse così. Ci aspettiamo che i tifosi di entrambe le sponde del Naviglio saranno una marea, pronti a conquistare la restante parte di Milano e con un sentimento misto tra orgoglio, vendetta e lacrime, forse un po’ di tutte e tre.

La causa del derby dei derby, quindi, è un frullatore che si accende e si spegne a intensità variabile e con la pressione per la partita che lo innesca, causando disturbi vari che potrebbero essere definiti invalidanti. Ed è così anche per i calciatori, loro che sono chiamati a essere gli attori che vivono la storia, i protagonisti o i più odiati. Gli eroi della loro generazione e chi potrebbe riscattare chi in passato non ce l’ha fatta. Insomma, non esiste pillola che potrebbe preservare da quest’ansia e dobbiamo anche abbracciarla per non restarci sotto che, a diverse ore dalla partita, sarebbe troppo per tutti.

In molti ora saranno in viaggio per Milano, altri non si sono mai mossi, altri ancora se la sono presa con calma o ancora si muoveranno solo all’ultimo minuto. Li attende una città in cui a dominare oggi è il calcio, nei suoi termini più sacri e poco consolatori. Le strade piene di gente, piazza Duomo colma stasera di nerazzurri e la volta passata di rossoneri. Questo derby è storia anche perché ha segnato il massimo incasso per il calcio italiano: sold out e record di incassi per 12,5 milioni totali. La risposta del tifo non può far altro che caricare direttamente chi dovrà scendere in campo e chi dovrà dimostrare di essere qualcosa in più da chi gli sta di fronte.

All’alba della partita ci sono molte più certezze dell’ultima volta, almeno sotto il profilo delle due formazioni. L’Inter dovrebbe scendere in campo con lo stesso undici che ha già fatto molto bene all’andata e che, di fatti, è ormai considerato da Simone Inzaghi quello delle grandi occasioni, della Champions League per l’appunto. In porta ci sarà ancora André Onana, uno che a inizio stagione sembrava essere il secondo di Samir Handanovic, che per quest’anno va bene così, e invece è il cuore pulsante della squadra. Un leader che è già entrato nei taccuini di mezza Europa e con valutazioni impensabili rispetto a qualche mese fa, ma soprattutto nel cuore dei suoi tifosi con interventi meravigliosi, qualche incertezza, anche una qualità con i piedi che non è facile riscontrare a questi livelli, forse solo nel suo corrispettivo rossonero.

La difesa a tre non può essere toccata, non nella democrazia di Inzaghi, che quindi, con Milan Skriniar ai box e con la valigia in mano, si affiderà ancora una volta a Matteo Darmian, che avrà il compito di presidiare Rafael Leao, ma anche a Francesco Acerbi, ex di giornata e che avrà dalle sue parti Olivier Giroud e ad Alessandro Bastoni. Il terzo di sinistra del tecnico di Piacenza è quel pendolo che tante volte è stato decisivo in quest’edizione della Champions League, e non vuole abbandonare la squadra proprio nel momento più importante. Di lui è impossibile dimenticare l’assist meraviglioso contro il Benfica, le chiusure decisive contro il Porto e contro i portoghesi, ma anche la partita d’andata contro il Milan e in cui raramente ha sofferto.

Sugli esterni, anche dopo il rientro di Robin Gosens, sugli esterni ci saranno Denzel Dumfries e Federico Dimarco, autore di un’azione decisiva nel match di andata, quella che ha portato alla rete di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno sarà regolarmente al suo posto anche stavolta contro i rossoneri, esattamente come Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Stavolta il ballottaggio non ha retto poi così tanto per l’ex allenatore della Lazio: il turco sta bene e Marcelo Brozovic ha dato meno risposte di lui in tutta la stagione. Anche in attacco stavolta non ci sono grossi dubbi: accanto a Lautaro Martinez, agirà Edin Dzeko, l’uomo di coppa e che a parti invertite ha sbloccato il risultato meno di una settimana fa. È lui che sarà in campo da titolare per cercare di trascinare l’Inter al risultato più ambito, pronto alla staffetta con Romelu Lukaku che, visto lo stato di forma del belga, appare quasi scontata.

Dall’altra parte il Milan non ha alcuna intenzione di darsi per vinto e allora schiera un assetto decisamente più offensivo, almeno per cercare di puntare maggiormente l’Inter e cercare di innescare i trequartisti tra le linee alle spalle del centrocampo avversario. Non è discutibile la presenza di Mike Maignan in porta, decisivo con alcuni interventi decisivi anche nel match d’andata, prima che gli attacchi nerazzurri avessero il sopravvento tutti in una volta. Davanti a lui in difesa agirà capitan Davide Calabria sulla destra e la coppia centrale sarà quella tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Sulla sinistra, dopo il riposo, torna Theo Hernandez pronto a pungere. Per lui la presenza di Rafael Leao è fondamentale per tentare di creare pericoli a raffica sull’out mancino del Milan, per cui la Beneamata dovrà stare particolarmente attenta a rallentare le sue incursioni.

La cerniera di centrocampo, con Ismael Bennacer infortunato e ai box per qualche mese, sarà composta da Sandro Tonali, che all’andata si è fermato al palo, e Rade Krunic. Da loro Stefano Pioli si aspetta fisicità, muscoli e anche qualche incursione di più, visto che il risultato deve essere ribaltato. L’unico vero dubbio di formazione è sulla trequarti, dato che Alexis Saelemaekers contende un posto a Junior Messias sulla fascia destra, con il belga favorito. Brahim Diaz, invece, si sposta centralmente pronto a ricevere palla e puntare regolarmente Hakan Calhanoglu nell’uno contro uno, seminando regolarmente il panico come fatto contro il Napoli. La posizione dello spagnolo sarà fondamentale per tentare di mettere in difficoltà l’Inter. Davanti, neanche a dirlo, c’è Olivier Giroud, un uomo che le partite così le sente particolarmente e che sa come farsi trovare pronto in partite del genere. Ovviamente, i nerazzurri dovranno stare molto attenti al centravanti francese e alla combo con Leao che tante volte ha fatto alle italiane, e anche ai ragazzi di Inzaghi, negli ultimi anni.

E, quindi, come sosteneva Aristotele nella sua causa finale, Inter e Milan sono arrivate dopo anni allo scopo per cui sono state create. Alla loro definizione in natura negli atti che possono disegnare e nel futuro che possono scrivere. Pezzo per pezzo, la loro materia si è composta e ha descritto un mosaico dai colori intensi, equilibrati, composti come tutte le squadre che si rispettano. Ci sono, però, anche gli effetti e, quindi, come potrebbe essere assimilata da entrambe le squadre una partita così? Innanzitutto, vediamola dal punto di vista degli allenatori. Tutti e due non hanno avuto affatto il percorso che si aspettavano in campionato, dove l’anno scorso se l’erano giocata gomito a gomito fino alla fine e che, invece, quest’anno si sono dovuti arrendere a un Napoli fin troppo continuo per contendergli lo scudetto gomito a gomito.

Alla lunga, soprattutto alla luce delle undici sconfitte stagionali e nonostante il recupero in campionato, Inzaghi è stato messo fortemente in discussione e ancora oggi c’è chi sostiene che, se non dovesse vincere la Champions League, sarebbe sicuramente esonerato. In realtà, la società l’ha sempre sostenuto, si è schierata dalla sua parte e ha evitato di parlare del futuro, valutando solo il gioco e il percorso in campo. Giusto così, ma se stasera dovesse subire una rimonta pazzesca e dolorosissima davvero in pochi potrebbero definitivamente assolverlo dai suoi peccati e neanche il secondo posto basterebbe a farlo. Le due strade dovrebbero dividersi? Probabilmente sì, e con la finale ne saremmo molto meno certi.

Dall’altra parte, la posizione di Pioli è ancora più in bilico. Il tecnico del Milan ha conquistato uno scudetto esattamente un anno fa, è vero, ma quest’anno rischia di restare fuori dalle prime quattro in classifica, a meno che la penalizzazione della Juventus non aiuti, e in Coppa Italia, a differenza dell’Inter, è già stata eliminata. Insomma, è inutile nascondersi: questa partita è l’ultima in cui i rossoneri possono sperare per salvare un’intera stagione e anche la panchina del suo allenatore. C’è chi dice che sia in ballo anche il futuro della dirigenza, il destino di Maldini e Massara, secondo molti colpevoli di aver preso scelte sbagliate negli ultimi mesi.

Certo, è ancora presto per definire scenari del genere, anche perché all’appello mancano ancora ben nove punti che potrebbe disegnare la graduatoria finale di Serie A in maniera decisamente diversa. Gli effetti si vedrebbero nel breve termine anche sulle due tifoserie. Chi non dovesse riuscire a trovare una vittoria essenziale per accedere in finale, avrebbe addosso una delusione e una scia di negatività da parte del proprio tifo che potrebbe trascinarsi indietro per anni e in una rivalità cittadina che, comunque vada, non potrà mai finire. Ma non resta che qualche altra ora d’ansia e poi sapremo tutto: chi è destinata alla gloria e chi all’oblio, chi riuscirà a vincere il tavolo con l’all in finale. Perché Inter-Milan non è mai come tutte le altre, ma questa volta un po’ di più. Per il passato, il presente e il futuro di entrambe.