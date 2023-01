“Vivono separati”, scoop da Buckingham: sbuca il segreto nascosto per mesi

By

Scoop incredibile da Buckingham Palace. Nessuno ne era al corrente: proprio loro vivono già da separati. Ecco chi sono i due reali che presto potrebbero annunciare la fine della loro favola d’amore.

Scoppia un’altra coppia della Royal Family? Sembra proprio di sì. Da Buckingham Palace non arrivano buone notizie. Anzi, lo scoop che giunge è sensazionale: loro già separati da tempo.

Scoop clamoroso da Buckingham Palace

Continuano ancora a riservare incredibili sorprese, i membri della Royal Family. Proprio da Buckingham Palace giunge un nuovo e sensazionale scoop che promette di lasciare tutti senza parole: sembra che loro, l’amatissima coppia, sia già da tempo in crisi e da un po’ vivrebbe in case separate.

A chi stiamo facendo riferimento? Sono tanti i componenti di casa Windsor di cui abbiamo parlato in queste settimane. Da Re Carlo e Camilla impegnati tra impegni istituzionali e doveri di corte, a Kate e William sempre in giro per il mondo o rappresentanti istituzionali della corona a vari eventi fino a Harry e Meghan che dalla nazione a stelle e strisce fanno inorridire la casa reale.

Ebbene, proprio tra di loro si nasconde la coppia che potrebbe presto fare un annuncio non troppo lieto. Vengono fuori alcuni dettagli che non fanno pensare a nulla di buono, purtroppo.

Chi è la coppia che vivrebbe in case separate

Non stanno attraversando un periodo sereno due membri della casa reale che si ritrovano a dover fare i conti con la probabile fine di un matrimonio che dura solo da pochi anni. Stiamo parlando ovviamente di Harry e Meghan.

I duchi del Sussex starebbero preparando le carte del divorzio e secondo alcune indiscrezioni, vivrebbero già in case separate. A lanciare la notizia bomba è il settimanale tedesco Freizeit Heute che parla di uno scoop sensazionale tale da lasciare il mondo senza parole.

Sembra proprio che a seguito dell’ultimo litigio, i due coniugi avrebbero deciso di porre definitivamente fine alla loro relazione. Solo qualche giorno fa, si è parlato di un episodio davvero increscioso.

A seguito di una litigata violenta, i vicini di Harry e Meghan avrebbero sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine per placare il delirio coniugale. Poi le piogge torrenziali che hanno colpito l’America, hanno costretto la coppia reale a lasciare l’abitazione per raggiungere un posto più sicuro soprattutto per la salvaguardia dei bambini.

Sembra che da quel momento, i due coniugi (forse ex?) avrebbero deciso di separare le loro strade e oggi vivrebbero in abitazione diverse. Gli esperti di Royal gossip ne sono sicuri: Meghan Markle vuole il divorzio.

In realtà, la ex attrice lo starebbe richiedendo a Harry già da un po’ di tempo ma il principe, impegnato prima con il documentario e ora con Spare, il suo libro autobiografico, avrebbe chiesto una tregua alla bella americana prima di concederle il divorzio.

Anche nel suo libro, il rampollo inglese parla degli attriti avuti con la moglie. In un capitolo in particolare, racconta di un litigio violento con Meghan la quale, stando alle parole del Principe, aveva rimproverato il marito per aver alzato troppo il gomito a seguito di un incontro catastrofico con William e Carlo.

Adesso sarebbero arrivati però davvero al limite. L’attrice americana non sopporta più le pressioni mediatiche. Essere sposata con una personalità così influente come Harry è qualcosa di non poco conto.

Le apparenze sociali la stando distruggendo e soprattutto ogni cosa sembra minare la sua serenità e quella dei bambini. Non sappiamo se questo rumor verrà confermato dai diretti interessati, in tanti si chiedono però, nel frattempo, che fine faranno i bambini.

Archie e Lilibet, rimarranno eventualmente con Harry o con Meghan? Sicuramente, in caso di una probabile separazione, il principe Harry non tornerà in Inghilterra. I rapporti con il padre, con il fratello e con gli altri membri della Royal Family sono ormai distrutti. Nelle sue interviste e nel suo libro, Harry ha macchiato irrimediabilmente il nome della famiglia Windsor.