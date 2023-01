Lorena Piras incinta: l’azienda l’assume a tempo indeterminato

Lorena Piras, segretaria precaria a Macomer, in provincia di Nuoro, è stata assunta con contratto indeterminato dopo la gravidanza.

La donna aveva timore di riferire al datore di lavoro che per la terza volta sarebbe diventata mamma ma la notizia già bellissima, è stata accompagnata da una molto bella, infatti l’azienda per cui lavorava con contratto precario l’ha assunta a tempo indeterminato.

Lorena Piras: la bella storia che arriva da Nuoro

Una bella storia arriva da Macomer, in provincia di Nuoro, dove una donna di nome Lorena Piras ha ricevuto una bellissima notizia sul posto di lavoro, che dovrebbe essere da esempio a tutte le aziende che si trovano ad affrontare situazioni analoghe.

La donna lavora come segretaria ed è rimasta incinta per la terza volta ma aveva timore di comunicarlo al suo datore di lavoro per paura di essere mandata via. Invece ha ricevuto una bellissima notizia, infatti il datore di lavoro le ha fatto un ulteriore regalo trasformando il suo contratto precario in uno a tempo indeterminato.

Questa bellissima storia a lieto fine è stata raccontata dalla stessa 31enne che quasi non crede a quello che è successo mentre parla ai microfoni di Ansa durante un’intervista.

L’azienda in questione è la Sardafuoco, una piccola impresa che si occupa di manutenzione e vendita di impianti a legna e pellet.

I dettagli

Molto emozionata, Lorena ha raccontato che era il 22 dicembre scorso quando è andata in maternità, con la paura che forse non sarebbe stata riassunta. Invece poso dopo le è arrivato a casa il contratto a tempo indeterminato.

“è stato un bel regalo di natale ma anche in vista dell’anno nuovo. mi sono fatta mille problemi per annunciare la gravidanza al titolare, invece è stato molto comprensivo e ha avuto una reazione id gioia che non mi aspettavo, cancellando ogni mio timore”.

Il titolare Mirko Manca ha confermato le parole della giovane, la cui storia ha fatto notizia in un momento in cui purtroppo vicende simili, che dovrebbero essere il momento più bello nella vita di una donna, si trasformano in tragedie in cui si perdono posti di lavoro.

“spero che questo apra la porta ad altre donne ma anche ad altri imprenditori, così che si superino i pregiudizi”.

Tuttavia, in mezzo a tanta gioia c’è anche un velo di tristezza e Lorena sa di essere un caso isolato. I suoi rapporti lavorativi con l’azienda cominciarono nel 2022, quando dopo un anno di disoccupazione, mando un curriculum per seguire il suo sogno di diventare segretaria.

Dopo una settimana è stata assunta a tempo determinato con vari rinnovi fino alla recente bella notizia.