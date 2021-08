Vivi di Gusto: un delizioso magazine digitale

Vivi di Gusto nasce per essere un punto di riferimento su tanti aspetti relativi al mondo del cibo, del vino e della cura della casa, raccontando anche le azioni e le attività intraprese dall’azienda in tema di sostenibilità. Strutturato in maniera semplice e intuitiva, il magazine offre contenuti utili e interessanti, sempre nuovi e al passo con i tempi, per soddisfare le esigenze dei propri lettori.

Le tante rubriche che vanno a comporre il magazine sono organizzate per dare un’ampia visuale sul mondo dell’alimentazione, con una narrazione semplice, ma accurata. Degne di nota sono le ricette, originali e ideali per stimolare la fantasia e l’appetito dei lettori, attraverso indicazioni semplici e precise per soddisfare ogni palato.

È fondamentale per la buona riuscita di un piatto l’utilizzo di materie prime di qualità, tema che Vivi di Gusto mette sotto la lente d’ingrandimento per dare spazio a molti approfondimenti, come la ricerca delle eccellenze alimentari, la valorizzazione dei piccoli produttori locali e il loro prezioso lavoro.

Un buon pasto non può che essere accompagnato dal giusto calice di vino,per esaltare gli aromi e i sapori favorendo la convivialità.

Vivi di Gusto accompagna il lettore nella scelta dell’etichetta giusta e lo fa con l’esperienza delle tante cantine d’Italia, dando indicazioni riguardo bouquet, luogo e metodo di vinificazione, per non tralasciare nessuna caratteristica rilevante e ottenere l’abbinamento perfetto con le ricette realizzate. Inoltre, all’interno della rubrica Vino e Dintorni, Carrefour dà l’opportunità di ascoltare tramite podcast le storie racchiuse dentro ogni bottiglia. Ogni puntata raccoglie le preziose testimonianze di esperti viticoltori, con aneddoti e curiosità, alla scoperta della cultura del buon bere.

Quando ci si impegna in cucina per i nostri ospiti, sarebbe un peccato trascurare i dettagli: infatti, con una mise en place a regola d’arte, consigliata dal magazine di Carrefour, si dimostra eleganza e stile, dando alla tavola un aspetto meraviglioso per godere appieno dell’occasione conviviale. Grazie ad una sezione interamente dedicata, è possibile ricevere svariati consigli per combinare al meglio fra loro i tovaglie, bicchieri e decorazioni, in modo da lasciare i tuoi invitati senza parole.

Vivi di Gusto porta con sé anche il valore essenziale della sostenibilità, indispensabile ormai per costruire un mondo più sano e bello. La scelta di un frutto con un packaging ecosostenibile e coltivato senza pesticidi. Il magazine racconta, infatti, l’impegno e le azioni concrete del piano Act for Food, messo in atto dall’azienda, che promuove la riduzione dell’impatto ambientale da parte dei nostri consumi.

Un magazine digitale che si propone di coinvolgere e interessare gli italiani all’interno delle varie sfaccettature del mondo dell’alimentazione. Spunti intriganti – facilmente applicabili grazie ai prodotti consigliati da Carrefour – e riflessioni sulla nostra cucina rendono Vivi di Gusto un jolly per stupire sempre i tuoi ospiti.