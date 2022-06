Vittoria di Svezia, scandalo in casa reale: tradita con una famosa 20enne | FOTO

Non si placano gli scandali nemmeno nella casa reale dove Vittoria di Svezia ha dovuto fare i conti con un altro scandalo. Vediamo di cosa si tratta.

Oltre a Vittoria di Svezia, anche sua sorella Maddalena viene considerata come una delle principesse moderne più belle del mondo.

Vittoria di Svezia e il dramma in casa reale

Già Vittoria di Svezia ha fatto parlare di se per tutta la scorsa stagione. Il motivo? Il possibile divorzio con suo marito. Recentemente, però, i due si sarebbero fatti vedere in pubblico come coppia per mettere a tacere tutti i rumors.

Come ogni casa reale moderna che si rispetti, non è solo Vittoria di Svezia al centro di numerosi gossip. Stavolta, ad alimentare lo scandalo ci ha pensato sua sorella Maddalena, considerata, insieme a lei, come una delle principesse moderne più belle del mondo. Vediamo perché.

Cosa è successo a sua sorella

La principessa Maddalena si è prestata di rado ai gossip poiché ha sempre cercato di essere discreta circa la sua vita privata. La sorella di Vittoria di Svezia, infatti, ha vissuto molto tempo lontano dal suo paese. Vi ha fatto ritorno nel 2003 per studiare all’Università di Stoccolma dove ha conseguito la laurea nel 2006 e, successivamente, nel 2007, una seconda.

Da allora, il suo lavoro l’ha portata alla sede dell’Unicef a New York ma poi ha fatto ritorno in Svezia. Quando era all’estero ha conosciuto il finanziere Chris O’Neill con cui si è sposata nel 2013. Da lui ha avuto tre figli: Leonore, Nicola e Adrienne.

Quando è nata la terza figlia, la coppia ha deciso di trasferirsi a Miami. Recentemente, però, Chris ha deciso di lasciare Maddalena. Egli è stato assente persino da alcuni incontri ufficiali in Svezia. Il magazine tedesco Revue Heute ha annunciato la scomparsa del marito che non ha ereditato alcun titolo nobiliare in Svezia, rimanendo un privato cittadino. I suoi figli, invece, sono reali in tutto e per tutto. I sudditi temono che il divorzio sia dietro l’angolo

Non sarebbe la prima volta che la principessa Maddalena subisca pene d’amore. Dopo otto anni di fidanzamento, infatti, fu costretta a rompere con il suo fidanzato storico Jonas Bergstrom. Il motivo fu un tradimento da parte dell’uomo, oggi 43 enne, con la giocatrice di pallamano di circa dieci anni più giovane Tora Uppstrom Berg. Una storia breve poiché Bergstrom è sposato dal 2013 con Stefanie af Klercker.