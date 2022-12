Vittoria di Svezia, nuovo arrivo a Palazzo reale? Gli indizi sulla gravidanza

Vittoria di Svezia, arriva la lieta novella per il regno più famoso dei paesi nordici: proprio lei sarebbe di nuovo in attesa!

La principessa più famosa del nord Europa, in dolce attesa? Si dice proprio che alcune liete notizie stiano per essere annunciate a corte. La casa reale svedese pronta ad accogliere la cicogna?

Cicogna in arrivo alla corte svedese?

Un nuovo royal gossip interessa una protagonista amatissima del mondo reale. Stiamo parlando di lei, della bellissima Vittoria di Svezia. La moglie di Daniel Westling sarebbe in dolce attesa.

La futura erede al trono del regno di Svezia, figlia di Re Carlo Gustavo XVI e della Regina Silvia, sarà per successione, la prima donna di una famiglia reale svedese a salire al trono a seguito dell’abolizione della legge salica che prevedeva al potere soltanto uomini e discendenti di sesso maschile.

Lei, bellissima, che ha fatto sempre parlare di sé per la sua vita complicata, è oggi non soltanto una figura positiva del Royal world ma anche una eroina.

Vincitrice di una battaglia dolorosissima, quella contro i disturbi alimentari e in particolare dell’anoressia, è oggi portavoce di battaglie a tutela della salute mentale e fisica inerenti soprattutto l’universo femminile.

È sposata da tanti anni con un non nobile, Daniel Westling, che di professione faceva il personal trainer, i due hanno due splendidi bambini, Estelle e Oscar. Ebbene, si dice che la loro famiglia sia pronta ad allargarsi. Secondo alcuni gossip, sono in arrivo per la bella reale delle lite novelle. Si mormora a corte che Vittoria sia in attesa del suo terzo bebè!

Vittoria di Svezia, gli indizi sospetti e la presunta gravidanza

Sembra proprio che la cicogna stia per bussare alla porta della bella Vittoria di Svezia e di suo marito Daniel Westling. Estelle e Oscar presto fratelli maggiori? A corte si mormora che la bella svedese sia prossima a diventare di nuovo mamma.

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale tedesco Neue Post che racconta alcuni dettagli precisi che farebbero gridare alla gravidanza. Solo qualche giorno fa, la bella Vittoria ha preso parte ad un evento di beneficenza organizzato da alcuni enti che hanno richiesto il supporto della corona svedese.

Bella più che mai, la principessa si è presentata per l’occasione, mano nella mano, con il marito Daniel Westling. In un abito meraviglioso, con un tailleur rosa che le donava particolarmente, molti hanno notato delle rotondità sospette.

A insinuare il dubbio della presunta gravidanza non soltanto un pancino che spunta da sotto la giacca che si arriccia ma anche un gesto che ha molto incuriosito. In diverse occasioni, la futura regina di Svezia è stata sorpresa ad accarezzarsi il ventre come a voler coccolare il nuovo frutto del suo amore.

A ciò si aggiunge anche il fatto che in occasione di questo evento di beneficenza, la principessa Vittoria non ha toccato nemmeno un goccio di alcool. Che sia dunque già in mood di futura mamma?

Per il momento questa notizia non è stata ancora confermata. Negli anni passati si è mormorato più volte di una presunta gravidanza della bella Vittoria di Svezia, sempre smentita però da palazzo reale.

Questa volta, almeno per ora, non pare essere arrivata nessuna smentita. I gesti poi della principessa e il pancino pronunciato farebbero ben sperare.

I sudditi sarebbero felicissimi. Vittoria e Daniel sono una delle coppie più amate del Royal World svedese. Loro, che rappresentano l’amore puro, l’amore vero, simbolo di una splendida famiglia, allieterebbero la nazione con questa bella notizia.

D’altronde, Estelle e Oscar sono ormai grandi. Entrambi frequentano le scuole elementari e per tante ore sono lontano da mamma e papà. Vittoria dunque avrebbe tutto il tempo per dedicarsi a un nuovo baby. Pare che adori essere mamma, la bella principessa e che potrebbe presto, secondo i giornalisti internazionali, annunciare il lieto evento.