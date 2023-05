Vite al limite, pesava 300 chili: ora è diventata di una bellezza mostruosa | FOTO

Una delle protagoniste di Vite al Limite: una volta pesava 300 chili e oggi il suo cambiamento ha rivelato la sua bellezza unica.

Vite al Limite è un programma americano, famoso in ogni parte del mondo. I fan italiani si sono affezionati ai vari personaggi che seguono un percorso di rinascita. In effetti, il messaggio di questo reality è molto chiaro: imparare ad amare se stessi, trovando la strada giusta per farlo. Tra i partecipanti, c’è una protagonista che ha stravolto completamente il suo aspetto e la sua vita. Pesava ben 300 chili e oggi dopo tanta fatica è più bella che mai.

Vite al Limite, il cambiamento di Angie J

Angie J è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di Vite al Limite. Il format reality americano, famoso anche in Italia, che si occupa di aiutare le persone che sono colpite da forme gravi di obesità. La protagonista ha avuto un percorso molto lungo, arrivando al centro con un peso pari a 300 chili. Ha emozionato per la sua storia passata difficile, per la voglia di cambiare e per la sua reale richiesta di aiuto.

La donna ha subito di abusi per un lungo periodo di tempo, poi finita nel labirinto della tossicodipendenza. Si è poi rifugiata nel cibo, arrivando ad un peso impossibile da gestire non solo a livello estetico ma soprattutto per la sua salute.

Nel momento in cui ha deciso di presentarsi davanti al Dott. Nowzaradan, i suoi 291 Kg hanno subito allertato lo staff medico. Per questo motivo lei ha deciso di lasciare l’Ohio per il Texas e mettersi nelle mani di esperti. Come anticipato, il suo percorso non è stato facile. Nonostante la determinazione della donna, per alcuni momenti la gestione della dieta non è stata gestita al meglio. Angie ha dichiarato più volte di come il piano alimentare fosse fallimentare e anche di aver abusato di farmaci durante il percorso.

Il percorso di Angie e la rinascita

In otto mesi aveva perso solo 22 Kg, tanto da non potersi operare per il bypass gastrico. Il Dott. Nowzaradan non ha potuto portare avanti il suo percorso, ma sembra proprio che in un secondo momento Angie abbia ripreso in mano la sua vita e seguito tutte le indicazioni del medico: ha perso peso e si è operata.

Il marito Justin non le è rimasto accanto e oggi nella vita della donna c’è un nuovo compagno. Oggi è una donna bella, rinata e finalmente con una nuova vita tanto che i suoi scatti su Instagram sono pronti a dimostrarlo.

Nonostante non sia stato facile farsi seguire, ammettere di aver bisogno di aiuto e anche farsi filmare durante il percorso, Angie è oggi un grande esempio per le altre donne. Uno spirito combattivo che non si è arreso alle difficoltà, facendo vedere come si può cambiare se lo si crede sul serio.