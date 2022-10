Dottor Nowzaradan, chi è il figlio? Non ci era arrivato nessuno

Vi siete mai chiesti chi è il figlio del Dottor Nowzaradan di Vite al Limite? Nessuno ci sarebbe mai arrivato, ecco di chi si tratta.

Nel 2022 il programma televisivo My 600-lb Life in Italia messo in onda con il nome di Vite al Limite festeggia dieci anni dal suo debutto sulla rete televisiva americana TLC mentre in Italia sarà il 2023 l’anno in cui il programma compie 10 anni dalla sua messa in onda nel nostro Paese sull’emittente Real Time.

In ogni episodio il reality segue una persona che ha dei problemi di obesità per quasi un anno mettendo in risalto le problematiche che questa gente ha per via del loro stato di salute.

Dottor Nowzaradan: ecco chi è il figlio famoso

Il programma mostra come questi pazienti si sottopongono ad una cura per dimagrire e perdere peso il più delle volte sottoponendosi all’operazione del bypass gastrico per far si che i loro problemi dovuti dall’obesità finiscano.

Ad operare questi pazienti e a seguirli nel loro percorso c’è il Dottor Younan Nowzaradan la cui voce italiana è stata per otto edizioni di Giorgio Lopez e a partire dalla nona, dopo la scomparsa del doppiatore, di Gianni Giuliano.

Inizialmente la serie doveva essere di poche puntate e avrebbe coinvolto soltanto cinque pazienti ma per via del successo riscosso si è deciso di realizzare una vera e propria serie con più puntate.

Nella prima stagione, il percorso in cui i pazienti vengono seguiti va dal 2004 al 2011 per una durata di undici anni, in quanto questa doveva essere solo di poche puntate e a partire dalla seconda il percorso dura un anno mentre nell’ottava stagione alcuni casi soltanto per sei mesi.

Il programma ha avuto anche uno spin-off intitolato Vite al Limite…e poi dove vengono mostrati i risultati della perdita di peso dei pazienti della serie tv madre e l’operazione che questi subiscono per la rimozione di pelle in eccesso dovuta dal dimagrimento.

Lo show però ha ricevuto molte critiche per via dei metodi del Dottor Nowzaradan e per via di alcune accuse fatte contro lo specialista e il programma stesso per la motivazione che alcuni protagonisti delle puntate si sono tolti la vita.

Il figlio di uno di questi ha anche intentato una causa ai danni dello show per via della spettacolarizzazione della privacy dei pazienti e della mancanza di supporto psicologico nei loro confronti.

Ecco di chi è padre il dottore di Vite al Limite

Nonostante queste accuse, il programma è continuato ad andare avanti e a essere prodotto e la fama del Dottor Nowzaradan è cresciuta in modo esponenziale fino ad arrivare a diventare una vera e propria icona della televisione.

Nato a Teheran, il medico è considerato uno dei primi ad aver utilizzato la chirurgia bariatrica ed è autore di molti testi legati all’obesità utilizzati in ambito universitario ed è considerato un pioniere nella sua specialità.

Grazie alla trasmissione Vite al Limite, ottiene una grande popolarità e scrive altri due libri legati alla sua esperienza televisiva e la sua foto è stata attaccata su molti frigoriferi per incitare la gente a non mangiare tanto.

Dal punto di vista sentimentale è stato sposato dal 1975 al 2022 con Delores McRedmond dal quale ha avuto tre figli ed uno di questo è molto importante per il mondo della televisione e nessuno se ne era mai reso conto.

Si tratta di Jonathan Nowzaradan che è legato sia a suo padre che alla trasmissione Vite al limite dato che è uno dei registi del programma e nel 2003 ha fondato la Megalomedia, agenzia che collabora con il programma in questione e anche con altri show tra cui Quints by surprise e Heavy.

Jonathan è molto simile a suo padre ed è sposato con un figlio di dieci anni e quindi ha reso il Dottor Nowzaradan nonno e chissà se in famiglia è severo come lo è con i suoi pazienti.