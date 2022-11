Violenza di genere, approvato il disegno di legge per l’istituzione di una commissione d’inchiesta

Violenza di genere: approvato, all’unanimità, il disegno di legge che prevede una commissione d’inchiesta sul fenomeno.

Il femminicidio e la violenza di genere, trasversalmente intesa, sono piaghe sociali e culturali secondo il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il quale oggi ha annunciato che era stato approvato all’unanimità l’istituzione di una commissione bicamerale di inchiesta per trattare questo preoccupante fenomeno che riguarda da vicino la nostra società. In aula, inoltre, è stato osservato un minuto di silenzio per tutte le vittime di violenza di genere e femminicidi, che hanno trovato la morte per mano dei mariti, compagni o ex partner.

Violenza di genere: approvata all’unanimità la commissione bicamerale

Approvato, all’unanimità, il disegno di legge per la realizzazione di una commissione bicamerale di inchiesta sulla violenza di genere e, in generale, su qualsiasi forma di violenza, che sia verso le donne o verso gli uomini. I voti ottenuti sono 139 e il testo unificato aveva già avuto la licenza dalla prima commissione permanente.

L’aula ha applaudito, in maniera accorata, quando il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha annunciato l’esito del voto.

La violenza di genere, dunque, per La Russa è un problema che va affrontato “senza incertezze o esitazioni”, in quanto rappresenta una “piaga sociale e culturale“, nonché, secondo il presidente del Senato, “una grave violazione dei diritti umani” che non riguarda solo le donne, ma anche gli uomini e, pertanto, “tocca a loro porre rimedio“.

Per tenere sotto controllo ma, soprattutto, per combattere la violenza di genere bisogna porre sul problema un’attenzione particolare e “risoluta“, al fine di intervenire nel miglior modo possibile.

I dati sui femminicidi e il silenzio osservato in aula

Tra il mese di agosto del 2021 e quello di luglio 2021, secondo quanto si apprende dai dati comunicati dal Viminale, 108 donne su 125 sono state ammazzate nel contesto relazionale ed affettivo a un ritmo di una ogni tre giorni.

Pertanto, come sottolineato da La Russa, i casi sono aumentati del 19%, ossia 5.500, non tenendo conto dei “numeri del sommerso“. In tal senso, dunque, il ruolo delle commissioni di inchiesta in Senato ha un importanza sostanziale.

Al fine di omaggiare tutte le vittime di violenze di genere e femminicidi, l’aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio. Si spera, dunque, che con questo cambiamento si possa arginare questo triste fenomeno al fine di salvaguardare la vita delle donne e degli uomini in futuro, scongiurando omicidi da parte di quelle persone che sostengono di amarli.