Vino sui capelli, hai mai provato a versarlo? Inaspettato quel che accade se lo fai

Sicuramente non conosci ancora i numerosi impieghi alternativi del vino, ad esempio sui capelli. Ecco che succede.

Chi ha detto che il vino va solo bevuto? Oltre ad essere una bevanda molto amata e benefica per l’organismo, se consumata moderatamente, il vino ha numerose applicazioni in altri campi della vita quotidiana. Ad esempio, versare il vino sui capelli permette di ottenere un’ottima tinta. Scopriamo come funziona.

Le proprietà del vino: da tonico per la pelle ad acquerello

Sono davvero in pochi ad essere a conoscenza degli effetti benefici che il vino può avere sulla nostra pelle. In particolare, questa bevanda è in grado di agire come un tonico, rendendo la pelle levigata ed elastica, nonché più morbida al tatto. Come si può ottenere questo risultato?

Basterà applicare del vino sul viso imbevendo in precedenza un dischetto di cotone. Dopodiché, possiamo lasciare in posa per qualche minuto e risciacquare. Comunque, i benefici non si limitano solo alla pelle del viso: possiamo utilizzare le proprietà del vino per prenderci cura anche della pelle dei nostri piedi, ad esempio aggiungendone qualche goccia al nostro pediluvio.

Passiamo poi ad un’applicazione più artistica e creativa: il vino come acquerello. A chi non è capitato infatti di macchiare irrimediabilmente un oggetto o un tessuto con del vino rosso? In questo caso, anziché lamentarci, possiamo sfruttare le macchie per utilizzare il vino come acquerello, dipingendo qualcosa a nostro piacimento.

Vino sui capelli per una tinta originale

C’è chi inorridirà all’idea di versare del vino sui capelli, ma si tratta di un’ottima alternativa temporanea per chi desidera un colore di capelli originale senza ricorrere alle tinte chimiche.

Si può utilizzare sia sui capelli chiari che su quelli scuri, anche se il colore ottenuto varierà leggermente. Sui capelli scuri, infatti, potremo ottenere un colore dalle sfumature rossastre, mentre i capelli chiari di solito reagiscono meglio impregnandosi di colore.

Per realizzare la nostra tinta per capelli naturale, ci basterà unire del vino a del cacao in polvere e mescolare per ottenere una pasta. A quel punto possiamo stenderla su tutta la superficie dei capelli e lasciarla in posa per una ventina di minuti, poi risciacquiamo.

Questo rimedio è un’ottima alternativa alle tinte tradizionali, poiché queste ultime sono chimiche ed espongono il nostro cuoio capelluto a sostanze in alcuni casi nocive. Sempre meglio quindi puntare sul naturale.

Rimedio contro le contusioni e disinfettante

Fa parte dei vecchi rimedi delle nonne: il vino per far guarire i lividi. Per ottenere questo risultato che ha del miracoloso basterà immergere un pezzo di pane in un po’ di vino, dopodiché possiamo pressarlo sul livido. Il gioco è fatto, diciamo pure addio agli ematomi!

Ma non è finita qui, perché il vino è anche conosciuto come un potente disinfettante. In particolare, il vino bianco è utile per eliminare diversi tipi di batteri, oltre che uccidere alcune particolari varietà di insetti.

Questa interessante applicazione del vino può essere estesa anche al lavaggio della frutta. Immergere la frutta nel vino, infatti, può aiutare ad eliminare batteri e germi che potrebbero essere nocivi per noi.

Questi diversi impieghi del vino dimostrano ancora una volta come la natura abbia in sé tutto ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Il pianeta che ci circonda è ricco di risorse che dobbiamo solo imparare a conoscere.