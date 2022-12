Villabate, uccide l’ex compagna e si toglie la vita, l’annuncio del delitto sui social: “Chiedo scusa a tutti”

Omicidio suicidio a Villabate, Palermo. Un uomo di 41 anni, Salvatore Patinella, ha ucciso a coltellate l’ex compagna di 46 anni, Giovanna Bonsignore, e poi, con quella stessa arma si è tolto la vita.

Omicidio-suicidio la notte scorsa a Villabate, piccolo comune alle porte di Palermo. Un uomo di 41 anni, Salvatore Patinella, ha ucciso a coltellate la sua ex compagna, Giovanna Bonsignore, 46 anni, e poi con quella stessa arma si è tolto la vita.

I due avrebbero avuto una violenta discussione, al culmine della quale Patinella avrebbe colpito la vittima, per poi infierire su di sé. Prima di macchiarsi dell’atroce delitto, il 41enne ha annunciato quanto stava per compiere con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Alcuni amici dell’uomo hanno quindi allertato i carabinieri, che hanno fatto irruzione nell’appartamento della vittima, dove hanno trovato i due corpi senza vita di Patinella e Bonsignore. I due si erano lasciati da oltre un mese, ma il 41enne pare non avesse accettato la separazione.

“Chiedo in ginocchio umilmente scusa a Dio e a Carlotta, sei stata come una figlia per me, per il dolore atroce che purtroppo, non avrei mai immaginato di recarti, ma è lo stesso dolore che io sto provando da un mese circa, non riesco più a dormire, più a mangiare, consapevole che l’avrei provato per tutta la vita, arrivando alla follia, senza mai darmi una spiegazione per la perdita”