Putin incontra Lukashenko in Bielorussia: annunciati diversi attacchi aerei

Putin incontrerà Lukashenko il 19 dicembre. Intanto, annunciati vari attacchi aerei su diverse città ucraine.

Il presidente russo Vladimir Putin visiterà la Bielorussia, suo alleato nel conflitto in Ucraina , lunedì prossimo, come annunciato venerdì il servizio stampa presidenziale bielorusso, al fine di incontrare Alexander Lukashenko. Il capo del Cremlino, inoltre, ha comunicato che saranno attuati diversi attacchi aerei su varie città dell’Ucraina. Alla popolazione è stato consigliato di non lasciare i propri rifugi.

Putin incontra Lukashenko in Bielorussia

Vladimir Putin incontrerà il suo omologo Alexander Lukashenko al Palazzo dell’Indipendenza di Minsk durante “la sua visita di lavoro in Bielorussia”, precisa il servizio stampa.

Le discussioni bilaterali si concentreranno sulla “integrazione russo-bielorussa“, in quanto i due paesi hanno concluso diversi accordi di cooperazione in campo economico e militare.

“I presidenti daranno anche la priorità alle questioni di sicurezza e scambieranno opinioni sulla situazione nella regione e nel mondo“, si legge nella dichiarazione, senza menzionare specificamente il conflitto ucraino.

La Bielorussia è servita da base di retroguardia per le truppe russe e per la loro offensiva in Ucraina lanciata alla fine di febbraio. Finora, però, l’esercito bielorusso non ha preso parte ai combattimenti sul territorio ucraino. A metà ottobre, Bielorussia e Russia hanno annunciato la creazione di una forza militare congiunta, con scopo puramente “difensivo” secondo Minsk.

Bombardamenti alle infrastrutture da parte dei russi

Diversi bombardamenti sono stati annunciati ed effettuati, nello specifico, a Zaporizhzhia e nelle regioni di Kharkiv e Dnipropetrovsk. Igor Terekhov, sindaco di Kharkiv, ha comunicato su Telegram che gli attacchi russi si stanno concentrando sulle infrastrutture.

Per questo motivo, il primo cittadino ha chiesto alla popolazione di mettersi al sicuro e di non uscire, per alcun motivo, dai rifugi, secondo quanto confermato anche dai media ucraini.

In totale, si contano tre attacchi nella regione orientale di Kharkiv contro specifiche infrastrutture critiche, in base a quanto riferito dal governatore Sinegubov. Sferrato un attacco nella città di origine del presidente ucraino Zelensky, Kryvyi Rih.

Lungi dal placarsi, il conflitto dovrebbe proseguire anche con l’anno nuovo, secondo il comandante in capo dell’esercito ucraino, Valery Zaluzhny, il quale giovedì ha riferito di aspettarsi un nuovo attacco russo a Kiev nei primissimi mesi del 2023.

L’esercito russo ha colpito Kherson giovedì “più di 16 volte”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I bombardamenti hanno colpito il centro di questa città situata a 500 km da Kyiv in linea d’aria, sul fiume Dnepr, riconquistata da Kyiv l’11 novembre dalle forze russe.

In risposta, i 27 membri dell’Unione Europea hanno concordato un nono pacchetto di sanzioni contro la Russia, che resta da specificare. Hanno anche deciso un aiuto di 18 miliardi di euro a Kiev, dopo che la Polonia ha sciolto le sue riserve.