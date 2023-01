Vikings Valhalla al via con tutte le novità della seconda stagione della serie tv

Il 12 gennaio arriva la seconda stagione di Vikings: Valhalla.

Al via con tutte le novità, a partire dai protagonisti: ci saranno volti nuovi ma anche già noti.

Vikings Valhalla 2: dove eravamo rimasti e le novità sulla seconda stagione

A partire dal 12 gennaio saranno disponibili le nuove puntate della serie TV Vikings Valhalla. Il ritorno della serie è attesissimo da parte di tutti i fan che non vedono l’ora di scoprire in quali avventure i protagonisti della serie si cimenteranno. Il progetto ha conquistato tantissimi telespettatori, creando una community di livello mondiale. Per una serie del genere non era facile arrivare a toccare un successo del genere, dato che parliamo di uno spin-off (e solitamente sia i prequel che i sequel delle serie principali non riescono ad attirare l’attenzione del pubblico, almeno non a così ampio spettro).

Vikings Valhalla invece è stato costruito su una struttura narrativa quasi del tutto indipendente, facendo sì che la storia che viene raccontata cammini con le sue gambe riuscendo così ad arrivare al pubblico senza dover ricorrere all’incoraggiamento della narrazione originale. Questo spin-off inoltre piace perché, nonostante sia romanzato, racconta la storia della gloriosa epoca vichinga comunque con veridicità.

La seconda stagione della serie TV vuole riprendere esattamente da dove ci ha lasciato l’ultima puntata della prima stagione, ovvero da quando le truppe di Barbaforcuta iniziano a disperdersi a Kattegat, strategia per combattere le forze armate di Olaf. Nel mentre che il nipote del re, accecato da tutto il dolore che la perdita di Liv gli ha provocato, si rende conto delle conseguenze della mattanza che Leif ha compiuto. Quest’ultima, non avendo più niente da perdere, decide di attaccare il nipote di Barbaforcuta, che di fronte all’ira di quest’ultima pare non avere più scampo.

La seconda stagione dovrà rispondere a un po’ di domande che la prima ci ha fatto sorgere, ovvero: che fine aspetta ad Olaf dopo essere riuscito a sedersi sul trono, pagando un altissimo prezzo? E chi siederà invece sul trono d’Inghilterra, Emma o Ælfgifu? E infine Leif riuscirà a porre fine alla vita del nipote di Barbaforcuta?

Nella seconda stagione di Vikings troveremo i personaggi che i fan hanno imparato a conoscere durante la prima stagione: ci sarà Harold Sigurdsson, lo vedremo alle prese a conquistare il trono di Norvegia e, proprio per questo motivo, stringerà alleanza con il re della Danimarca, che punta a sua volta a conquistare l’Inghilterra. Non mancheranno Freydís e Leif Erikson, personaggi principali della serie. Ma vedremo anche volti nuovi: troveremo tra i nuovi personaggi Harek, interpretato da Bradley James, che regnerà Jómsborg e viene descritto dagli sceneggiatori come: