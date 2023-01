Crolla un solaio a Canosa di Puglia, due feriti estratti dai pompieri

È crollato il solaio di un palazzo a Canosa di Puglia, dove i Vigili del Fuoco hanno estratto due feriti dalle macerie.

La struttura è crollata parzialmente e ancora si lavora per verificare i danni e se ci siano eventuali altre persone coinvolte. Il crollo ha interessato un’abitazione di due piani, coinvolgendo parzialmente alcuni edifici adiacenti.

Crollo di un solaio a Canosa di Puglia

Sono ancora in corso le verifiche dei Vigili del Fuoco che circa intorno alle 19 di oggi hanno risposto a una chiamata di soccorso da parte di diverse persone che hanno segnalato il crollo di un solaio a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Una struttura di due piani è crollata parzialmente, coinvolgendo alcuni edifici nelle vicinanze. Il bilancio di questi minuti parla di due persone ferite, di 82 e 58 anni, le quali sono state estratte dalle macerie grazie ai pompieri che poi le hanno affidate al personale sanitario.

Oltre ai Vigili del fuoco infatti si sono recate sul posto anche diverse ambulanze per poter prestare tempestivo soccorso ad eventuali feriti. Non ci sono molte informazioni in merito alle persone portate in ospedale, tuttavia sono state stabilizzate e le condizioni non sarebbero troppo gravi, tuttavia c’è ancora il massimo riservo, anche perché le indagini avviate dalle autorità della zona, sono appena all’inizio.

Anche un cane è stato portato in salvo ed è in buone condizioni.

La dinamica dei fatti

Per quanto riguarda la dinamica e la causa del crollo, che ha coinvolto solo la coppia che si trovava all’interno della casa, ancora non si hanno spiegazioni. Sono ignote le cause dell’incidente e per gli accertamenti sono a lavoro i tecnici del Comune per verificare in quale stato si trova ora la struttura ma anche le vicine case coinvolte.

Sarà da stabilire anche quali fossero le condizioni prima del crollo e se ci siano state delle problematiche strutturali che abbiano potuto causare il crollo, addebitando quindi eventuali responsabilità.