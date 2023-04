Un uomo è stato investito da un treno, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Ancora ignote le cause dell’accaduto, anche se le indagini propendono per l’ipotesi del suicidio da parte dell’uomo.

La circolazione ferroviaria è andata in tilt a partire dall’alba di oggi. Sono in corso i rilievi per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Investito da un treno

Il blocco ferroviario a causa di un gravissimo incidente avvenuto fra Fossalta e Portogruaro. Un uomo è stato investito da un treno e, per questo motivo, sono in corso delle indagini serrata da parte degli uomini della Polizia. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa anche se sembra farsi largo maggiormente quella del suicidio.

Il tutto è accaduto intorno alle ore 6.30 di questa mattina. L’uomo è stato investito dal treno in transito in prossimità del confine tra Portogruaro e Fossalta, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La circolazione ferroviaria lungo la tratta e in quelle delle regioni interessate, è stata immediatamente bloccata, per permettere alle Forze dell’ordine di fare tutti i rilievi del caso.

Sul posto sono intervenuti sia gli uomini del pronto soccorso quanto quelli della Polizia ferroviaria. Per l’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, anche se immediatamente soccorso, non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Tante sono le ipotesi al vaglio, ma quella che sembra farsi largo di più sulle altre è quella del suicidio, di un gesto estremo compiuto dall’uomo. Non sono ancora chiare del tutto le circostanze di quanto accaduto, tanto che la Polizia sta procedendo con le indagini serrate, come dicevamo, senza escludere alcun tipo di ipotesi.

Probabile suicidio, anche se nessuna ipotesi è esclusa

Disagi ferroviari ingenti sulla linea che collega la città di Trieste con quella di Venezia e viceversa. Stando a quanto comunicato dalla stessa Trenitalia, la circolazione è rimasta bloccata sulla tratta interessata dalle ore 6.30 di questa mattina fino alle 9.30, con relative ripercussioni di traffico anche sulle altre linee che interessano le due regioni dove la tragedia è avvenuta.

L’Alta Velocità ha registrato notevoli rallentamenti con tempi di percorrenza fino a 140 minuti, mentre per quel che riguarda i treni regionali ci sono state anche cancellazioni e limitazioni nelle altre tratte. La Polizia Ferroviaria, quanto anche i medici del pronto soccorso che sono intervenuti sul posto, come dicevamo, non hanno potuto fare altro che constatare la morte sul colpo dell’uomo, del quale non sono state rese note le generalità.

Stando alle primissime ipotesi, potrebbe essersi trattato di un suicidio, anche se nessuna ipotesi al momento viene esclusa, in quanto sono ancora in corso le indagini. L’unica cosa che si conosce dell’uomo è che si tratta di una persona di età compresa intorno ai 37 anni.

Nel tratto interessato, la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata fino alle ore 8.40, mentre sulle altre linee vicine, fino alle ore 9.30, come comunicato dal sito di Trenitalia. Sono ancora in corso le indagini per capire l’esatta dinamica dell’accaduto.