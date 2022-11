Vicenza: brutto incidente, bambina di 6 anni ricoverata in gravi condizioni

By

Un grave incidente oggi pomeriggio nei vicentino, in cui è rimasta gravemente ferita una bambina di 6 anni che era in auto con sua madre. Le ultime notizie in merito alle sue condizioni.

Oggi 24 novembre un altro grave incidente fa parlare in Italia, che ha coinvolto una bambina, di soli 6 anni, ora ricoverata in codice rosso.

Il tutto è avvenuto vicino Vicenza, in località Ghisa a Montecchio, ma la dinamica non è ancora chiara. Ecco le ultime novità dagli inquirenti, arrivati dopo poco sul luogo dell’incidente.

Bambina vittima di un incidente: in gravi condizioni

Questo pomeriggio un brutto incidente è avvenuto vicino Vicenza: un’auto è uscita fuori strada finendo contro un platano, provocando un bruttissimo schianto.

Nel veicolo c’erano una donna alla guida con sua figlia, una bambina di 6 anni che purtroppo è rimasta gravemente ferita, ma al momento sulle sue condizioni attuali non si sa molto.

Con precisione l’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 246, che collega Montecchio a Trissino, e il tutto è successo verso le 15. Altri automobilisti hanno subito chiamato i soccorsi, una volta avvistata l’auto uscita fuori strada.

Un’ambulanza del Suem è arrivata e gli addetti sanitari, dopo essere accorsi a dare il primo soccorso alla donna e alla bimba, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per la piccola, che era in gravi condizioni.

La bambina è stata portata in codice rosso all’ospedale di Verona, visto che la sua situazione è risultata davvero molto seria.

La mamma, invece, non ha riportato ferite molto importati, ma è stata comunque trasportata in ospedale con l’ambulanza.

I carabinieri hanno fatto i dovuti rilievi sul luogo dell’incidente, ma al momento non sono ancora note le esatte dinamiche dell’incidente.

La strada è rimasta chiusa per qualche ora, riaperta solo qualche ora dopo le dovute indagini sull’accaduto.

Incidenti stradali in Italia: i dati secondo le statistiche

In Italia sono sempre numerosi gli incidenti stradali, provocati da diverse cause. Nel 2021, secondo l’Istat, si sono registrati 151.875 incidenti con persone rimaste ferite.

Ci sono stati più di 2.800 morti in Italia lo scorso anno a causa dei sinistri stradali, oltre 200mila feriti e in media ogni giorno 416 incidenti.

I numeri parlano, la situazione degli incidenti stradali in Italia non è delle migliori, dopo il calo avuto nel periodo del lockdown, dove per ovvi motivi la mobilità fu decisamente minore all’anno passato e, di certo, a quest’anno 2022.

La maggior parte degli incidenti, sempre secondo i dati Istat avviene su strade urbane, mentre le morti causate dai sinistri in strada avvengono molto di più su strade extraurbane.