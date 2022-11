Bonus famiglia, arrivano 1000€ a figlio: la domanda scade il 15 dicembre

Arriva un nuovo bonus famiglia da 1.000 euro per ogni figlio da richiedere subito: ma attenzione, scade il 15 dicembre.

Un nuovo bonus famiglia da 1.000 euro per ogni figlio messo in campo dal Governo Meloni. In queste ore stanno mettendo a fuoco quelli che saranno tutti i punti della Manovra 2023, con qualche disaccordo da parte dell’opposizione e molte agevolazioni per gli italiani. La Meloni e il suo esecutivo vogliono raggiungere una serie di obiettivi, soprattutto per quanto riguarda il benessere economico di tutti, soggetti privati e non, al fine di poter sopportare in qualche modo questo caro vita. Il Bonus 1.000 euro per ogni figlio è una novità da non sottovalutare: a chi è dedicato?

Bonus e aiuti per le famiglie: le novità previste

Ci sono all’orizzonte nuovi bonus che possono essere ricchi e soddisfacenti per le famiglie italiane. L’obiettivo è quello di poter contrastare il caro vita e avere – ovviamente – un buon potere di acquisto contro il 12% di inflazione che ha oramai abbracciato tutta l’Italia.

L’eliminazione in parte del Reddito di Cittadinanza, le soglie e le pensioni stanno subendo tutte quante una totale rivoluzione ed è proprio per questo che è bene valutare ogni tipo di aiuto a disposizione. Il nuovo bonus 1.000 euro è dedicato alle famiglie e questa è una somma percepita per ogni figlio: come funziona?

Mille euro per ogni figlio: a chi è dedicato il bonus

Ad oggi, le famiglie possono far riferimento all’assegno unico universale che avrà un aumento del 50%, grazie all’intervento di Giorgia Meloni e del suo esecutivo. Un obiettivo messo tra i punti della campagna elettorale e tra i primi che sono stati sviluppati non appena ci sono state le elezioni. Questo aumento farà sì che ogni famiglia per ogni figlio possa percepire fino a 300 euro, anche se si spera in un nuovo adeguamento e aumento in merito alle difficoltà di oggi giorno.

A tal proposito, un bel bonus ricco da 1.000 euro potrebbe far veramente comodo ed è interessante. La domanda scade tra pochissimo, infatti deve essere inviata entro e non oltre il 15 dicembre. Il contributo vale per tutti i figli che sono nati – adottati o presi in affido tra il 1° novembre 1999 e il 31 dicembre 2021.

I 1.000 euro sono versati con una unica soluzione ad uno dei genitori, grazie alla Cassa Forense. Il bonus è dedicato ai figli degli avvocati, con una somma totale stanziata di 2 milioni di euro.

Uno dei due genitori deve essere avvocato e il figlio dovrà essere nato nelle date sopra indicate. Si potrà percepire l’aiuto anche se i figli sono stati adottati o presi in affido, sempre con data di nascita come specificato: i 1.000 euro sono una tantum e sono dedicati ai figli in toto, per gli acquisti o per la loro istruzione. Il consiglio è di rivolgersi direttamente al Caf oppure al proprio commercialista di fidicia, così da verificare e fare richiesta entro e non oltre il 15 dicembre 2022.