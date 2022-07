Vic di Radio Deejay, incidente in parapendio: le sue condizioni

È una delle voci di Radio Deejay e, da qualche giorno, non la si sentiva più. Poi ecco svelato il motivo. Lo speaker radiofonico Vic ha avuto un incidente in parapendio. Sta bene ma, come lui stesso ha scritto, ha fratture multiple in varie parti del corpo.

La vela del suo parapendio gli ha fatto un brutto scherzo e, ora, Vittorio Lelli (in arte VIC) è ricoverato in ospedale.

Vic di Radio Deejay in ospedale

Poteva andargli molto peggio, ma fortunatamente è ancora vivo. Protagonista di una brutta disavventura in parapendio è stato lo speaker radiofonico di Radio Deejay Vittorio Lelli, da tutti gli ascoltatori conosciuto come Vic, del duo “Vic e Marisa” del programma in onda sulla emittente radiofonica alle ore 12 tutti i giorni.

Era da qualche giorno che non si sentiva la voce di Vittorio in radio, ma nessuno aveva sue notizie. Ma ora, tramite un post su Instagram, lo stesso Lelli ha spiegato di aver avuto un incidente con il parapendio e di esser ricoverato in ospedale con diverse fratture su tutto il corpo.

Stando al racconto di Vittorio, lui stava atterrando con il suo parapendio ma, a soli 5 metri da terra, la vela del parapendio si è chiusa su se stessa, “come una pallina di carta” – come scrive lo speaker – lasciandolo cadere al suolo tramortito, anche ad una certa velocità. L’incidente è avvenuto la scorsa domenica nella zona del Lago d’Iseo.

Ora lo speaker è in ospedale e le sue condizioni sono stabili. Ha diverse fratture, ma sta migliorando piano piano. Su Instagram la foto della sua mano, appoggiata sul letto d’ospedale ed attaccata alla flebo, insieme al messaggio, breve ma conciso, dove racconta a tutti i suoi ascoltatori cosa gli è successo e perché, da qualche giorno, al programma delle 12, lui non è presente.

I messaggi di auguri di pronta guarigione di amici e colleghi

Tantissimi sono stati i messaggi, non solo degli ascoltatori ma anche di tanti suoi colleghi che, saputo ciò che gli era successo, hanno pensato a lui e gli hanno scritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittorio Lelii (@vicdeejay)

La stessa sua compagna di trasmissione, Marisa Passera, ha aspettato a parlare e a spiegare a tutti perché Vittorio non ci fosse, solo dopo che lui stesso avesse scritto o messo qualche foto o messaggio sui social.

Marisa spiega che “era giusto” che Vittorio raccontasse ciò che gli era capitato per primo. Tutti in trasmissione e in radio erano e sono ancora preoccupati per le sue condizioni di salute. Le fratture sono tante, ma tutti sperando di risentirlo, quanto prima, ai microfoni del suo programma.