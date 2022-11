By

Nuovo incendio di dubbie origini, stavolta in un condominio a Viareggio, dove sono rimaste intossicate 9 persone.

La notizia è stata diffusa poche ore fa e i Carabinieri stanno indagando ma ancora non sono chiare le cause del rogo che miracolosamente non ha causato morti.

Incendio a Viareggio

Solo oggi ci siamo occupati di un incendio doloso ad alcuni capannoni in una zona industriale nel Torinese, a poche ore di distanza c’è stato un altro violento rogo sviluppatosi a Viareggio.

Un condominio che si trova in periferia è stato interessato da un rogo che si è sviluppato nello scantinato della struttura, per causa ancora in corso di accertamento.

Venti persone sono state evacuate e tutti sono salvi, si segnalano solo alcune persone intossicate e trasferite subito nelle strutture ospedaliere di zona ma nessuna di loro è in gravi condizioni.

Ci troviamo nella zona di Migliarina, in via Monte Cavallo e i fatti risalgono nel primo pomeriggio di oggi, precisamente intorno alle 14, quando alcuni residenti hanno avvisato i Vigili del Fuoco che subito sono giunti nel condominio.

Sono 15 le famiglie evacuate e soccorse oggi.

I soccorsi

Diverse ambulanze della Croce Verde di Viareggio e della Croce Verde di Lido di Camaiore sono giunte immediatamente sul luogo. I soccorritori hanno constatato l’intossicazione di 9 persone per aver inalato una grande quantità di fumo e così hanno trasportato i bisognosi in ospedale per le dovute cure.

Alcuni sono arrivati all’ospedale Versilia per dei semplici controlli, altri invece sono stati trasportati in codice giallo e verde a seconda della gravità dell’intossicazione riportata.

Parallelamente alle operazioni di soccorso, si sono verificate quelle di spegnimento del rogo grazie a diverse squadre dei Vigili del Fuoco che per ore hanno cercato di domare le fiamme che hanno divorato in poco tempo l’intero condominio.

Sono anche iniziate le indagini delle forze dell’ordine, giunte immediatamente poiché il commissariato si trova vicino al luogo dove hanno avuto inizio le fiamme. Gli agenti hanno transennato l’area e stanno effettuando ancora adesso tutti gli accertamenti possibili per chiarire le cause dell’incendio.

Gli agenti stanno anche ascoltando i testimoni per capire i momenti antecedenti al rogo, il quale secondo alcune versioni sarebbe scaturito dalle cantine del condominio per poi diffondersi nelle scale e all’interno degli appartamenti.

Alcuni abitanti di altre residenze hanno dichiarato di aver visto un’alta colonna di fumo innalzarsi verso il cielo e così hanno subito allertato i pompieri, i quali in pochi minuti sono stati invasi di richieste di intervento.