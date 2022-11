Maria De Filippi, rivelato il suo titolo di studio: forse non te l’aspettavi

E’ tra le conduttrici più amate della televisione italiana. Stiamo parlando di Maria De Filippi di cui, però, non tutti conoscono il titolo di studio. Scopriamo qual è.

Maria De Filippi entra nelle case degli italiani tutti i giorni grazie ai suoi programmi di successo.

Chi è Maria De Filippi

Classe 1961, Maria De Filippi, nel corso degli anni, si è affermata non solo come conduttrice ma anche come produttrice televisiva. Durante questa stagione televisiva in Mediaset, è al timone di programmi televisivi che hanno fatto la forza della rete. Si inizia con Uomini e Donne, si continua con Amici e si arriva a Tu si Que Vales, il tutto in attesa dei serali di Amici e C’è Posta per te.

Entrando quotidianamente nelle case degli italiani, questi ultimi hanno imparato ad amarla e a riconoscere il suo savoir faire. In particolare, a Uomini e Donne, viene considerata come un vero Cupido, in grado di dare sempre ottimi consigli alle persone che sono alla ricerca dell’amore.

Maria De Filippi, sin dal 1995 è sposata con Maurizio Costanzo che, sin dalla loro conoscenza iniziale, avvenuta in un convegno contro la pirateria musicale a Venezia, le chiese di collaborare con lui. I due divennero compagni nel 1990 quando lui era ancora unito in matrimonio a Marta Flavi. Con il marito ha vissuto momenti belli e momenti brutti. In questa categoria si inscrive l’attentato di via Fauro nel 1993 quando cercarono di uccidere Maurizio Costanzo. In pratica, venne piazzata una bomba dalla mafia sull’auto che avrebbe dovuto avere a bordo il giornalista.

Qual è il suo titolo di studio

La conduttrice Maria De Filippi, prima di approdare in televisione ha studiato parecchio. Nata dall’unione tra una professoressa di lettere, latino e greco ed un rappresentante di medicinali a Milano, Maria De Filippi dopo i 10 anni si trasferì in provincia di Pavia. Lì, i suoi genitori possedevano un vigneto.

Proprio a Pavia, la donna conseguì il diploma al Liceo Classico Statale Ugo Foscolo. Successivamente, si iscrisse all’Università degli Studi di Pavia, dove frequentò Giurisprudenza laureandosi con lode. Successivamente, scelse di specializzarsi in Scienza delle Finanze. Il suo sogno sarebbe stato quello di diventare un magistrato e, all’inizio, indirizzò la sua carriera proprio in quella direzione.

Per sbarcare il lunario di dedicò alla redazione di tesi collaborando con l’IRS ovvero l’Istituto per la Ricerca Sociale. Poi, curò l’aspetto legale di una società che produceva videocassette. Tutto il resto è storia.

In delle interviste rilasciate nel corso della sua carriera, Maria De Filippi non ha nascosto che la carriera in televisione è stata un ripiego. Raccontò, infatti, che la madre le diede un aut aut ovvero le disse che o avrebbe dovuto studiare oppure si doveva dare da fare con il lavoro.