Vialli, l’amico del cuore racconta tutto: “Ora posso dirlo” | Il retroscena dopo la morte

Vialli, a pochi giorni dalla morte del famoso sportivo, arrivano le parole dell’amico del cuore che sono strazianti. Ecco il retroscena dopo la dipartita del campione.

Gianluca Vialli ci ha lasciato qualche giorno fa e la sua assenza pesa ancora come un macigno, soprattutto per l’amico del cuore che racconta tutto pubblicamente. Quel retroscena dopo la morte dello sportivo è un pugno allo stomaco.

Gianluca Vialli, la morte di un campione che ha segnato il mondo

Non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il terribile male, Gianluca Vialli, che si è spento a Londra il 6 gennaio 2023. Nella capitale del Regno Unito era ricoverato ormai da qualche settimana per sottoporsi a cure mediche necessarie nella speranza di attaccare e difendersi da quel tumore al pancreas che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

La diagnosi drammatica risale al 2017, anno terribile per lo sportivo che si ritrova catapultato dai campi alle cliniche, costretto ai ricoveri forzati per la sopravvivenza.

Dopo un periodo buio, finalmente la luce in fondo al tunnel: il tumore regredisce e Gianluca riacquista le forze per poter ritornare a vivere la sua vita fuori e dentro il campo.

Tutto sotto controllo fino a qualche settimana fa, quando l’annuncio straziante del suo ritiro aveva gettato tutti nello sconforto. La morte di Vialli arriva come un fulmine a ciel sereno e ha spezzato il cuore di tutti. A poche ore dalla sua dipartita, decide di parlare uno dei suoi amici più cari svelando il retroscena commovente dopo la sua morte.

Retroscena spiazzante dopo la morte di Gianluca: parla il migliore amico

La morte dello sportivo ha colpito non solo l’Italia ma il mondo. Ne hanno parlato persino i tabloid sportivi internazionali. Gianluca Vialli era un campione ed ha lasciato questa vita combattendo da leone.

Purtroppo il tumore al pancreas non gli ha lasciato scampo. Aveva ancora tutta la vita davanti a sé, lo sportivo, che non avrebbe voluto questo per sé e per la sua famiglia. L’ex calciatore della Sampdoria lascia una moglie e due figlie che oggi hanno il cuore distrutto per la perdita dell’amato genitore.

La dipartita del dirigente della nazionale ha colpito davvero tutti. Nessuno si capacita ancora del suo addio alla vita terrena. Il vuoto che ha lasciato nel cuore di tutti è incolmabile.

Per la prima volta, a pochi giorni di distanza dalla morte di Vialli, decide di prendere la parola uno dei suoi amici più cari e di raccontare un inedito retroscena che è davvero un pugno allo stomaco.

A parlare è Massimo Mauro che con Vialli ha condiviso non solo il campo ma anche la vita privata. Intervistato da Pressing sulla rete del Biscione, Massimo Mauro ha voluto ricordare il suo caro amico.

Tanti i successi calcistici nella vita di Gianluca Vialli che ha avuto una carriera straordinaria. Prima la vittoria con la Samp, poi la Champions con la Juventus e solo nel 2020 la vittoria dell’Europeo a capo della delegazione Azzurra.

Purtroppo la sua carriera si è bloccata a causa della malattia così come la sua vita. Negli ultimi istanti prima di morire, Mauro ha incontrato il suo caro amico Gianluca recandosi da lui a Londra, in clinica.

Le parole di Massimo sono un colpo al cuore. Gianluca Vialli non era sempre lucido a causa della malattia e dei medicinali, tuttavia, nei pochi momenti di lucidità, si mostrava ancora sorridente e forte grazie anche alla vicinanza e all’affetto della moglie e delle due figlie che non lo hanno lasciato solo nemmeno un istante.

Tra le ultime confessioni che Vialli ha fatto a Massimo Mauro ce n’è una in particolare che lo sportivo ha voluto raccontare pubblicamente. Pare proprio che desiderio nascosto di Vialli fosse quello di diventare presidente della Sampdoria, sogno che purtroppo non si è realizzato a causa della malattia.

Ecco le parole di Massimo Mauro:

“Ora posso dirlo: sarebbe voluto diventare presidente della Sampdoria ma non è riuscito”.

Con la morte di Gianluca Vialli si conclude un’epoca storica del mondo calcistico. La sua dipartita è un dolore ancora difficile da metabolizzare. Il vuoto che ha lasciato è incredibile e continua ancora a fare tanto male.