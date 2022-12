Gianluca Vialli, capo delegazione degli Azzurri di Roberto Mancini, ha annunciato in Figc che dal 2023 si metterà un attimo in stand by con la Nazionale. “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”, ha detto l’ex attaccante della Sampdoria.

“L’obiettivo – ha proseguito Vialli – è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio“.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO