Charlene e Alberto di Monaco, paura per i sudditi: la tremenda cicatrice che hanno notato tutti | FOTO

Charlene e Alberto di Monaco, il terrore arriva nella famiglia reale monegasca. La terribile cicatrice l’hanno notata tutti. Che cosa sta succedendo? Chi è che si è ammalato?

Ansia e preoccupazione invadono il Principato di Monaco. Il cuore dei sudditi è in tumulto. Charlene e Alberto fanno preoccupare tutti: spunta la cicatrice che non la conta giusta.

Charlene e Alberto di Monaco fanno preoccupare il Principato

Sembra essere tornato il sereno tra Charlene di Monaco e il principe Alberto. Da un po’ di tempo, la coppia della regalità monegasca si sta mostrando di nuovo in pubblico, complice e sorridente.

Sembrano solo un brutto ricordo, dunque, le voci passate di divorzio, crisi e separazione con la sudafricana intenzionata a traslocare in Svizzera e il monarca a tenere per sé i bambini.

I problemi coniugali sono risolti. C’è però qualcos’altro che sta preoccupando tutti. In una delle ultime uscite pubbliche fatte da Charlene e Alberto, i sudditi non soltanto del Principato ma di tutto il mondo, hanno notato un dettaglio che ha iniziato a far preoccupare tutti: una brutta cicatrice sta facendo temere il peggio.

Sapete che si è reso necessario addirittura l’intervento da palazzo reale? Un portavoce, con un comunicato stampa, ha dovuto fare delle dovute precisazioni. Che cosa sta succedendo a Monaco?

Sudditi preoccupati per i reali monegaschi

C’è stato un momento in cui i sudditi monegaschi hanno temuto il peggio per il loro sovrano, Alberto di Monaco. Una brutta cicatrice ha fatto pensare a una malattia, più precisamente un tumore.

Solo qualche giorno fa, Charlene e consorte hanno festeggiato il compleanno dei loro gemellini, Jacques e Gabriella. I bimbi hanno compiuto 8 anni e per l’occasione non poteva certamente mancare una mega festa reale.

In uno scatto che è stato pubblicato anche sul profilo ufficiale della casa principesca, i coniugi sono stati immortalati con i bambini insieme a personaggi famosi dei videogiochi e dei cartoon come super Mario e Kung fu Panda.

Tuttavia, una immagine in particolare ha destato preoccupazione per un dettaglio: la cicatrice evidente sul capo di Alberto. La famiglia reale, a seguito del party, ha preso parte ad un altro evento.

Alberto e moglie hanno portato i piccoli di casa al museo oceanografico per vedere le piccole tartarughe che andranno al Village des Tortues de Noflaye in Senegal. Ebbene, i sudditi hanno notato una cicatrice molto profonda sulla testa pelata di Alberto che ha fatto pensare a una brutta malattia.

Che cosa è successo al sovrano? Si è parlato di un tumore e di un’operazione chirurgica necessaria per rimuoverla. Queste voci sono diventate così insistenti che il palazzo reale è dovuto intervenire e lo ha fatto con un comunicato stampa.

Quando questa notizia della malattia del sovrano ha iniziato a circolare sui tabloid nazionali e internazionali, i sovrani hanno ritenuto necessario far sentire la loro voce. Ed ecco dunque che un portavoce della famiglia Grimaldi ha dichiarato che non si tratta di un tumore ma di un piccolo intervento dermatologico.

Dunque i sudditi possono tirare un sospiro di sollievo. Alberto sta bene e non ha nulla di grave. Il sovrano ritornerà in forma più presto che mai. Nel frattempo, si gode però la sua famiglia e la ritrovata felicità.

Non si vedeva così contento insieme a Charlene da ormai tanti mesi. I problemi di salute della consorte che, come sappiamo per più di un anno è stata ricoverata in Sudafrica e in Svizzera, sono un brutto ricordo.

Charlene anche è apparsa splendida, sorridente e più in forma che mai, segno che la malattia passata è ormai cosa superata. Tutte le attenzioni in questi giorni sono per i gemellini Jacques e Gabrielle che possono godere della loro mamma e del loro papà, finalmente sereni.