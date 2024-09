La misura, annunciata il 1° agosto, è stata introdotta in via precauzionale a causa di alcuni problemi tecnici riscontrati sugli scanner di ultima generazione.

Viaggi, torna il limite dei 100 ml per i liquidi in tutti gli aeroporti europei

Da domani, 1° settembre, entra in vigore una nuova disposizione della Commissione europea che ristabilisce il limite dei 100 ml per i contenitori di liquidi trasportati in aereo. Questa misura, annunciata il 1° agosto, è stata introdotta in via precauzionale a causa di alcuni problemi tecnici riscontrati sugli scanner di ultima generazione.

Il limite si applica a tutti gli aeroporti europei, anche quelli che utilizzano scanner di ultima generazione.

Eccezioni: I contenitori superiori a 100 ml devono essere imbarcati nel bagaglio da stiva, a meno che non siano vuoti1.

Tipologie di Liquidi Consentiti: LAGs (Liquidi, Aerosol e Gas): Utilizzati per fini medici o dietetici speciali.

Alimenti per Neonati: Possono essere trasportati in quantità superiori ai 100 ml, previa separazione dal bagaglio a mano e controllo di sicurezza dedicato.

All’aeroporto di Fiumicino, grazie agli scanner Eds C3, è possibile continuare a portare nel bagaglio a mano contenitori di liquidi fino a 100 ml e dispositivi elettronici senza doverli separare durante i controlli. Questa misura è temporanea e sarà rivista una volta risolti i problemi tecnici con gli scanner.